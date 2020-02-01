Бойцы ВСУ по неосторожности повредили дорогой противотанковый комплекс – Народная милиция

Военнослужащие подразделения ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), игнорируя требования техники безопасности, повредили дорогостоящий противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корсар". Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами расчетом ПТРК "Корсар" 10 батальона 59-й бригады ВСУ противотанковая установка была повреждена.

"Вследствие чего из строя вышел контейнер с ракетой, а также лазерная система наведения. Командир 59-й бригады (полковник Геннадий) Шаповалов приказал отправить данный комплекс для ремонта в 10-й арсенал ВСУ в населенный пункт Вознесенск", - сообщил офицер Народной милиции.

Филипоненко подчеркнул, что, опасаясь наказания за вывод из строя дорогостоящего противотанкового ракетного комплекса, командир бригады ВСУ в вышестоящий штаб о происшествии не докладывал.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 февраля — Луганск