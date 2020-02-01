Пожар на опорном пункте ВСУ уничтожил блиндаж с военным имуществом – Народная милиция

Пожар, возникший на взводном опорном пункте ВСУ по вине пьяных офицеров, уничтожил блиндаж с военным имуществом. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"12 февраля в результате нарушений требований безопасности произошел пожар на взводном опорном пункте 11 батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ, вследствие чего был уничтожен блиндаж с военным имуществом", - рассказал он.

"Вследствие грубого нарушения воинской дисциплины и требований пожарной безопасности допущено возгорание на военном объекте", - проинформировал Филипоненко.

Он добавил, что одной из основных причин инцидентов, связанных с порчей военного имущества, является низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных формирований Украины, а также отсутствие контроля за подчиненными со стороны командиров подразделений.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 февраля — Луганск