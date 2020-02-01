Рядовой ВСУ в зоне "ООС" выпил электролит, чтобы уклониться от службы – Народная милиция

Рядовой ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") из-за игнорирования командованием его многочисленных просьб об отпуске умышленно причинил причинил себе вред, выпив аккумуляторный электролит. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что в соединениях и частях ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" отмечаются случаи небоевых потерь среди личного состава.

Так, 13 февраля при проведении работ по обслуживанию техники получили травмы два военнослужащих 93-й бригады ВСУ.

"Во время проверки аккумуляторных батарей рядовой Мазуров умышленно употребил электролит и с ожогами внутренних органов доставлен в госпиталь Северодонецка", - сообщил офицер Народной милиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что Мазуров решил привлечь к себе внимание командования батальона, которое игнорировало многочисленные просьбы военнослужащего отправить его в отпуск для решения семейных проблем.

"Еще один военнослужащий данного соединения доставлен в лечебное учреждение с открытым переломом ноги, полученным в результате нарушений требований безопасности при бортировании колеса к автомобилю "Урал", - добавил Филипоненко.

Он уточнил, что командир бригады полковник Дмитрий Брыжинский до настоящего времени проводит разбирательства и о происшествиях в вышестоящий штаб не доложил.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 февраля — Луганск