Более 200 жителей Стаханова бесплатно посмотрели фильм в рамках акции ОД "Мир Луганщине" (ФОТО)

Более 200 жителей Стаханова посетили бесплатный показ фильма "Легенда №17", организованный активистами общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино". Об этом сообщили в пресс-службе движения."Во Дворце культуры имени Горького города Стаханова в рамках проекта "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине" 15 февраля состоялся бесплатный показ фильма "Легенда № 17", - говорится в сообщении.Руководитель исполнительного комитета теротделения ОД "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко поприветствовал зрителей, представил проект "Мир кино" и пожелал всем хорошего просмотра."В рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" во всех городах и районах Республики в 2020 году будут проходить бесплатные показы российских мультфильмов, художественных и документальных фильмов. Благодаря этому проекту наши жители имеют возможность посмотреть кино в хорошем качестве и на большом экране. Проект ставит перед собой задачу разнообразить досуг молодежи, а также организовать семейный просмотр новых и полюбившихся фильмов. Это первый подобный показ в нашем городе, но далеко не последний. Желаю всем зрителям приятного просмотра", – сказал Нестеренко.В пресс-службе движения добавили, что всего показ фильма в Стаханове посетили более 200 жителей города.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске, прифронтовом поселке Фрунзе Славяносербского района.15 февраля — Луганск