ВСУ разметили технику у жилых домов в Лесной Поляне и Новозвановке – Народная милиция

Киевские силовики разместили военную технику у жилых домов в селах Лесная Поляна и Новозвановка. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что противник продолжает использовать перемирие для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

"По информации наших источников, один бронетранспортер из состава 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ расположен в жилом квартале населенного пункта Лесная Поляна, - сообщил Филипоненко. - Две боевые машины пехоты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ размещены во дворах жилых домов в населенном пункте Новозвановка"

"Кроме того, командир 72-й бригады (полковник Артем) Богомолов поставил задачу командирам подчиненных подразделений на проведение маскировки запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения. Для осуществления контроля выполнения поставленной задачи на позиции прибыли офицеры штаба бригады", - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 февраля — Луганск