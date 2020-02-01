ВСУ привлекли СМИ для подготовки постановочных сюжетов в Донбассе – Народная милиция

Журналисты украинских телеканалов прибыли в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для подготовки постановочных видеорепортажей и послудующего обвения руководства ЛНР и ДНР в нарушении Минских соглашений. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С целью подготовки постановочных видеорепортажей, обвиняющих руководство Республик в нарушениях Минских договоренностей, в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в район населенного пункта Троицкое прибыли группы журналистов информационных агентств ICTV, "ТСН" и "Украина", - сообщил офицер Народной милиции

Он уточнил, что для помощи украинским пропагандистам командир 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов отправил на позиции 11-го мотопехотного батальона боевую разведывательно-дозорную машину и станцию наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 февраля — Луганск