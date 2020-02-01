И опять о Будапештском меморандуме

Александр Турчинов, и.о. президента Украины в 2014 году, перед избранием Порошенко, на днях рассказал в американском Портленде, как Обама бросил нэньку на съедение Путину.«Кровавый пастор», получивший кличку после того как объявил о начале войны в Донбассе, давно обвиняет в предательстве Великобританию и США, ему удалось увлечь этой занятной идеей миллионы громадян.В Портленде Турчинов завел старую песню: когда-то у Украины было ядерное оружие, но она по наивности обменяла его на безопасность. «Украина имела третий ядерный потенциал в мире, нам не был страшен никакой враг, никто бы не посмел напасть на Украину. Но тогда нужны были кредиты, нужны были ресурсы», — пояснил он.После начала крымских событий и.о. президента и один из победителей Майдана обратился к президенту Соединенных Штатов: нам нужна ваша помощь. «У нас с вами есть подписанные соглашения, — напомнил Турчинов Обаме. Но тот его не понял. — Он прислал мне вице-президента Байдена и госсекретаря Керри, которые мне объяснили, что Будапештский меморандум — это исключительно политическая декларация и не несет никаких обязательств».Внесу ясность, что же такое пресловутый Будапештский меморандум.Его сутью является вовсе не безопасность и территориальная целостность в обмен на ядерное оружие (хотя чисто декларативно в документе все нужные слова есть). В действительности все было наоборот: страны-гаранты отказывались признавать независимость Украины, если свое ядерное оружие она не передаст России. Слишком велик был риск, что оно расползется по миру — все этого очень боялись.Будапештский меморандум правильнее называть Будапештским ультиматумом, который Россия, Великобритания и США предъявили новой незалэжной державе.Сегодня в Киеве стало модно представлять те давние дела так, будто Украина четверть века назад сделала неправильный выбор. Но выбора не было.Довольно подробно описала то, что происходило в 1994 году, Deutsche Welle.«Украина могла бы сохранить ядерное оружие, но цена была бы огромной, говорит Кравчук. Хотя ракеты-носители были изготовлены в южном украинском городе Днепропетровске, ядерных боеголовок не было. Для Украины было бы слишком дорого производить и обслуживать их самостоятельно.«Это стоило бы нам 65 миллиардов долларов (53 миллиарда евро), а государственная казна была пуста», — сказал Кравчук.Кроме того, Запад угрожал Украине изоляцией, так как ракеты были направлены на Соединенные Штаты. Поэтому «единственно возможным решением» было отказаться от оружия, считает Кравчук».Сам «ядерный чемоданчик» находился в Москве, у Ельцина. То есть со своим ядерным оружием Украина сделать бы ничего не смогла, даже если бы очень захотела. Разве что продать террористам, чего как раз и опасались страны-гаранты. Поэтому они и выкатили нэньке ультиматум, который оформили в виде деликатно изложенного Будапештского меморандума.Ну не напишешь же в преамбуле вроде бы серьезного международного документа: «Во избежание искушения у местных воров, оставшихся без присмотра КГБ, поживиться за счет продажи оружия массового поражения…» Неловко как-то. Хотя суть та же.Растаскивать по карманам имущество бывшей УССР, деградировать до уровня Верхней Вольты — это сколько угодно, никто не против. Но у Верхней Вольты не должно быть ракет — иначе никак. Это условие.Другими словами, Будапештский меморандум — разовый документ, оформлявший передачу ядерного оружия в надежные руки. Почему, собственно, давно всеми забытая бумажка, которую всякие провинциалы вроде Турчинова то и дело достают из широких штанин и трясут перед носом американцев, никем не была ратифицирована, даже самой Украиной. За ненадобностью. Ядерное оружие у нэньки отняли, дальше крутитесь, как хотите. Хоть всю страну по кирпичиками разнесите.Не буквально, конечно. Но украинцы — люди простые: сказано разнести, они и разносят. Самое ценное давно украдено — мебельные гарнитуры и драгоценности ушли в первую очередь. Потом в ход пошли стеклопакеты, двери, постепенно добрались до стен. С ними было сложнее, но, конечно, поднатужились и справились. Остался фундамент. После того, как его разберут, нужно будет просто засыпать котлован ровным слоем и для надежности притоптать.Обама не понял, чего от него хочет какой-то невнятный лысый мужик из далекого Киева, что за претензии возникли у предводителя туземного племени к мировому гегемону. Вот и отправил своих нукеров объяснить, как устроена большая политика.Как мы теперь видим, Байден и Керри объяснить Турчинову ничего не смогли. Не на того напали. Украине все должны, и точка. Это и есть политическая формула существования нэньки.Так что когда в следующий раз свидомые хлопцы начнут рассуждать о геополитике и других материях, в которых они ничего не смыслят, объясните им, что к чему. Со ссылкой на Кравчука — для убедительности.Павел Шипилин