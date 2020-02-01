Прогноз погоды в Луганске на 16 февраля
В Луганске завтра, 16 февраля ночью и днем — без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -6 -11ºС, днем 0 -5ºС. Ветер южный — 3 — 8 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,1 ºС в 1960 году
минимальная
-25,2 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 16 февраля почетается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка орудия для весеннего сева. По этому поводу люди говорили: «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». На Власия часто бывают большие лужи. Но тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами. Погода в Луганске - Сегодня, 16:00 148
Температура воздуха: ночью -6 -11ºС, днем 0 -5ºС. Ветер южный — 3 — 8 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,1 ºС в 1960 году
минимальная
-25,2 ºС в 1985 году.
Народный календарь: 16 февраля почетается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка орудия для весеннего сева. По этому поводу люди говорили: «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». На Власия часто бывают большие лужи. Но тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами. Погода в Луганске - Сегодня, 16:00 148
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