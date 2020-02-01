Луганчане провели митинг в честь 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМитинг-реквием, посвященный Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 31-й годовщине завершения вывода советских войск из Афганистана, состоялся в столичном сквере Памяти. Об этом с места событий передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии у памятника погибшим воинам-интернационалистам приняли участие представители администрации главы ЛНР, Народного Совета, Правительства, администрации Луганска, Народной милиции ЛНР, а также ветеранских организаций, воины-интернационалисты, родственники павших "афганцев", в том числе погибших при защите ЛНР."Дорогие друзья, сегодня очень важная памятная дата для истории нашего большого Отечества. Очень скорбная для сердец тех людей, которые не дождались своих сыновей, и очень значимая дата для новейшей истории Луганской Народной Республики", - отметил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко."У нас сегодня новые вызовы, у нас снова пытаются переписывать историю наших дедов и прадедов, которые добывали победу в Великой Отечественной войне, уже есть и поползновения по поводу переписи и новейшей истории. Но у нас есть семья, у нас есть мы, у нас есть люди, которые знают свою историю! Поэтому я от лица Народного Совета хотел бы поблагодарить настоящих героев. Не так, как вот на Западе, вы знаете, – выдумали их, нарисовали в комиксах. Вы, которые стоите здесь, – герои, настоящие мужики. И мне кажется, с нашей стороны мы должны приложить максимум усилий, чтобы эта история в сердцах уже следующих поколений приобретала все больше и больше смысл, глубокий смысл", - подчеркнул глава парламента.Глава администрации Луганска Манолис Пилавов отметил, что советские воины с честью отстаивали интересы своего государства за пределами его границ."За то время, которое наши воины провели в Афганистане, много было искалеченных судеб, много слез пролили наши матери, дожидаясь своих сыновей. Сегодня мы чтим тех, кто с достоинством, храбростью, честью отстаивал интересы Советского Союза, защищая свои границы на чужих территориях. Мы сегодня говорим большое спасибо тем матерям, которые потеряли своих сыновей. Мы сегодня чтим вдов, которые не дождались. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что такие события не должны повторяться", - сказал он."К сожалению, в четырнадцатом году на нашу землю опять пришла война. И вы, уважаемые воины, в первых рядах встали на защиту нашей территории. Мы сегодня говорим вам большое спасибо, потому что вы те, кого мы сегодня детям ставим как самый главный пример защиты наших рубежей. Позвольте мне от имени нашего города поблагодарить вас за то, что вы сделали, за то, что вы ценой своей крови отстояли наше мирное небо", - обратился он к ветеранам.Первый заместитель начальника штаба Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко поздравил с памятным днем не только воинов, но и тех, кто отстаивал интересы государства в Афганистане, не держа в руках оружие."Пускай многие из вас уже не носят погоны, но я верю, что в душе – вы те же воины, какими были в те сложные времена. Каждой войне приходит когда-то конец, и 31 год назад окончилась "афганская война", она окончилась как факт, но она осталась в душах тех ребят, которые вернулись оттуда, которые помнят своих погибших товарищей, которые чтят традиции, которые идут по жизни с высоко поднятой головой", - поздравил военачальник.Председатель республиканской общественной организации ветеранов ЛНР Виталий Лещенко напомнил, что "афганцы" прошли испытания смертью, "которая таилась за каждым кустом, за каждым камнем, за каждым склоном горы, в каждом ущелье"."31 год назад эти испытания закончились, также решение правительства СССР с радостью восприняли матери и отцы, у которых подрастали дети. И поэтому, я считаю, что это действительно праздник для всех живых. Но я знаю, что этот праздник не дает нам право забывать о тех, кто сложил свои головы в Афганистане. Живым – честь и слава! Павшим – вечная память!" - сказал ветеран.Председатель первичной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Луганской городской организации ветеранов Сергей Шонин передал присутствующим поздравления от лидера Российского Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича.Участники митинга минутой молчания почтили память погибших воинов-интернационалистов, а военнослужащие Народной милиции произвели троекратный ружейный залп. Настоятель Свято-Усекновенского храма протоиерей Сергий провел панихиду по погибшим воинам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.В завершение мероприятия его участники возложили к памятнику погибшим воинам-интернационалистам цветы, а военнослужащие роты Почетного караула второй отдельной гвардейской ордена Доблести II степени мотострелковой бригады имени маршала Ворошилова – Гирлянду Славы. От главы ЛНР, Народного Совета, Правительства Луганской Народной Республики и главы администрации Луганска была возложена корзина с цветами.Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова отметила, что Правительство Республики в условиях войны делает все возможное, чтобы запустить в действие программы социальной помощи ветеранам и семьям погибших."15 февраля ежегодно отмечается этот праздник – дата вывода войск из Афганистана. Это дань уважения мужеству, героизму тех воинов, которые принимали участие в той далекой "афганской войне". Большинство из них также являются и "чернобыльцами", они же встали в ряды на защиту Луганской Народной Республики в 2014 году", - сказала она."И сегодня в митинге принимали участие вдовы и матери тех ребят, которые не вернулись. Более 30 лет эти семьи живут без сыновей и без мужей, многие из них сегодня принимают активное участие в общественной деятельности, в уроках мужества для школьников и студентов", - добавила министр.Ограниченный контингент советских войск был введен в Демократическую Республику Афганистан 25 декабря 1979 года. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. За десятилетие афганской войны погибли более 15 тыс. граждан СССР, около 35 тыс. были ранены, сотни оказались в плену. Более 8 тыс. "афганцев" были родом с Луганщины, 162 не вернулись с той войны. Сейчас в ЛНР сейчас живут около 1,5 тыс. воинов-интернационалистов.Согласно указу главы ЛНР, 15 февраля в Республике отмечается День памяти участников боевых действий, исполнявших боевой долг за пределами Отечества. Выбор этой даты не случаен – 15 февраля 1989 года считается официальной датой завершения вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.15 февраля — Луганск