Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях

Украинский "Главред" разгоняет зраду - несмотря на всю борьбу с российскими соц.сетями, они по-прежнему пользуются большой популярностью на Украине. Хотя вполне очевидно (если рассматривать статистику в динамике с 2013 по 2020-й), что доля российских соц.сетей несколько снизилась. Но яно не так, как хотели инициаторы блокировки.Невероятно, но факт. Политические антагонисты Слуга народа и Европейская солидарность вдруг нашли общий язык и договорились. Объединили "бывших" и "настоящих" российские социальные сети. Точнее, намерение продолжить запрет на ВКонтакте и Одноклассников на Украине и пролонгировать блокировку. Это озвучил замглавы комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Судя по всему, такая позиция не конфликтует и с позицией самого Владимира Зеленского.Зато можно в который раз обсудить низкую эффективность подобных запретов не только на Украине, но и вообще в современном цифровом мире. Здесь важен нюанс: мы говорим о демократических государствах, к каковым Украина себя относит. Хотя наша демократия ближе к анархии. Однако на другой чаше весов — Россия, Китай, Белоруссия, Северная Корея и прочие страны, где развиты авторитаризм и диктатура. Там намного проще что-то запретить, или, во всяком случае — активно возжелать запрета.Яркий пример — безуспешная война российской власти с Павлом Дуровым, создателем Телеграмма. Тем не менее, казус Дурова скорее исключение, чем правило. Ведь не стоит забывать: если некие процессы или явления невозможно зачистить или хотя бы ограничить, их берут под жёсткий контроль. Чтобы выявлять пользователей, вызывать в кабинеты для профилактических бесед, штрафовать или даже арестовывать. В СССР слушатели западных "радиоголосов" пробивались сквозь глушилки — но КГБ не дремало, да и бдительные соседи держали ушки на макушке.Подобное происходило и происходит в государствах так называемых образцовых демократий. Например, американские спецслужбы легко вычисляют пользователей, сидящих на сайтах исламистов или пользующихся ресурсами с детским порно. Смотря какую цель преследуют силовики и кого хотят поймать.Сказанное выше отчасти объясняет, почему на Украине запреты не работают. Отечественные завсегдатаи Одноклассников и ВК очень быстро нашли способы обойти блокировки. Нарушают ли они закон? И считается ли нарушением просмотр российских фильмов и сериалов, которые запрещены для легального показа на Украине? А клипы Филиппа Киркорова и Николая Баскова? Скачанные из интернета книги Захара Прилепина? Фильмы с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным? Доступ до формально запрещённого контента любой украинец может получить за пару минут, ведь пиратские просмотры и прослушивания всего на свете у нас лидируют.Причём настолько, что Евросоюз внёс Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности. Там мы на почётном втором месте после Китая. Америка указывает Украине на разгул "пиратства" вот уже двадцать лет, время от времени внося в разные "чёрные списки". Вход на заблокированные российские сайты, как и проникновение в запрещённые соцсети через виртуальные чёрные ходы — наш национальный вид спорта. Если наказания нет за такое, то запреты остаются чисто формальным ограничением. Которое ни на что не влияет и никого не останавливаетИнтересно другое. Российские сайты и поисковые системы вроде Яндекса за годы борьбы с ними не опустились в рейтинге.Вот данные исследования интернет-аудитории Украины от 23 января, которое провел Factum Group Ukraine по заказу ІнАУ. Итак, Одноклассники заняли 5 место в рейтинге. На 6 месте — Яндекс. А ВКонтакте расположился на 9 месте списка топ-25 сайтов, наиболее посещаемых украинцами. Не смотря на беспроблемный доступ, в начале текущего года на сайте главы государства появилась электронная петиция №22/082850-еп. Подписанты требуют снять блокаду с российских ресурсов. Совсем. Пользователи не хотят, чтобы за любовь к "русскому миру" их считали нарушителями.За последний год популярность запрещенных соцсетей только возраслаИ это не всё. Статистика Google Trends по 2018 год показала: украинцы упорно ищут в поисковике именно российские сериалы. В первой десятке — 7 русских продуктов и 2 украинских, сериалы производства "1+1" "Школа" и "Две матери". Не будет ошибочным и такое утверждение: в украинских интернет-магазинах при достаточно широком выборе украинской продукции, независимо от языка (у нас издают и на русском) российская книжка всё равно больше востребована. Пускай она дороже, доставка из-за поребрика стоит, как половина книжки, а ждать заказа нужно с месяц.Наконец, главная проблема, о которой почему-то не говорят. В начале года был опубликован рейтинг украинских YouTube-каналов, который провёли авторы проекта "Манифест". Результаты опечалили. Среди двух с половиной сотен каналов, запущенных согражданами, удалось наскрести от силы 15 украиноязычных. Но если язык украинского производителя — русский, это не значит, что контент на YouTube популярнее российского. Или хотя бы идёт с ним голова к голове.Причина — не в низком уровне патриотизма украинцев или в массовом роявлении "стокгольмского синдрома" по отношении к агрессору. Миллионы наших соотечественников по-прежнему пребывают в российском информационном пространстве.Сила привычки: русское для очень многих из нас остаётся синонимом слова "наше". Никто на высшем уровне этого пока не отменил. И не объяснил, почему российское токсично.В то же самое время украинских производителей интернет-контента мало знают или не узнают вовсе. Их аудитория значительно меньше, чем российская. Хотя бы потому, что у русских больше денег, больше ресурсов, а значит — больше узнаваемости, что давно стало синонимом качества.Очень важно учесть: создатели украинского контента в подавляющем большинстве эгоцентричны. Большинство авторских ресурсов есть пример мессианства, самолюбования и претензий быть единственными на этой территории. Тогда как агрессор хоть внутри страны, хоть за её пределами заточен на потребности аудитории. Вот почему запрещённые ничего не теряют, а разрешённые — растут слабенько.Андрей КокотюхаАвтор забывает или скорее умалчивает о простом факте, что украиноязычные на практике составляют меньшинство на Украине, поэтому русскоязычный контент в реальности более востребован большинством граждан Украины, которые банально игнорируют запреты и используя методы обхода блокировок, продолжают сидеть в любимых соц.сетях, как бы не верещало по этому поводу "про-европейское меньшинство" из Фейсбука или несуществующих "украинских соц.сетей".Борис Рожин