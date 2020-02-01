Жители ЛНР в 31-ю годовщину вывода войск из ДРА почтили память воинов-интернационалистов (ФОТО)

Мероприятия, посвященные Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли в городах и районах Республики.ЛУГАНСКВ столице митинг-реквием состоялся у памятника погибшим воинам-интернационалистам. В нем приняли участие представители администрации главы ЛНР, Народного Совета, Правительства, администрации Луганска, Народной милиции ЛНР, а также ветеранских организаций, воины-интернационалисты, родственники павших "афганцев", в том числе погибших при защите ЛНР.АЛЧЕВСКВ сквере 50-летия Ленинского комсомола Алчевска состоялся торжественный митинг."Нам не развернуть время вспять, не остановить его и не вернуть тех, кого забрала война. Но у нас остается память о каждом жителе нашего города, кто, оставаясь верным присяге, принимал участие в войнах далеко от родного Отечества. И у нас остается чувство гордости за их подвиг. У нас остается долг передать их имена следующим поколениям", - обратилась к присутствующим глава администрации города Наталья Пяткова.К горожанам также обратилась Вера Онуфриенко – мать Владимира Онуфриенко, воина-интернационалиста, который вернулся из Афганистана, но погиб, защищая Донбасс."Спасибо, что не забываете друзей, каждый год приходите сюда почтить их память, окружаете заботой их семьи. Хочу сказать вам одно: любите родную землю – это самое ценное, что у нас есть. И защищайте ее честно и преданно, как это делал Володя", - сказала она.Заупокойную литию по погибшим в военных конфликтах провели священнослужители Свято-Николаевского кафедрального собора.В память о погибших в небо Алчевска взлетели воздушные шары и прозвучал ружейный салют, затем жители города возложили к памятнику воинам-интернационалистам цветы.Торжественные мероприятия также прошли в мемориальном сквере Второго сентября и у памятника воину-интернационалисту.АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНСобрание, посвященное воинам-интернационалистам, прошло в актовом зале администрации Антрацита и Антрацитовского района."Мы отмечаем важную дату – День вывода советских войск из Афганистана, который был большой радостью для воинов-"афганцев" всей нашей большой страны и стал днем памяти по погибшим вдали от Родины землякам-интернационалистам", - сказал глава горрайонной администрации, председатель Антрацитовского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Сергей Саенко.Он рассказал, что в настоящее время в регионе проживает 307 участников боевых действий, исполнявших долг за пределами Отечества, и пожелал им крепкого здоровья.Начальника отдела военного комиссариата по Ровенькам подполковник Сергей Вязовой отметил, что восемь воинов-афганцев в 2014 году встали на защиту Республики, двое из которых погибли в ходе конфликта.Участники собрания почтили минутой молчания память бойцов, исполнявших долг за пределами Отечества, после чего состоялась церемония возложения Гирлянды Славы и цветов к памятнику воинам-интернационалистам на мемориальном комплексе "Вечный огонь". В память о погибших прозвучал ружейный салют.БРЯНКАМитинг-реквием "Как жить хотелось нам с тобой", посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся у памятного знака воинам-интернационалистам в Брянке."Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на своих плечах с честью и достоинством вынес суровое испытание, ставшее трагедией всего народа. Скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью храбрых. Их подвиг навечно остается в наших сердцах", - сказал глава администрации города Николай Моргунов.Он отметил, что в войне в Афганистане принимали участие 186 брянковчан, шест из них отдали свои жизни, еще шесть стали инвалидами."Благодаря вашему мужеству и примеру ополчение Донбасса встало на защиту родной земли и отстояло свободу, независимость и наши ценности, - добавил депутат Народного Совета ЛНР Павел Малый. - Слава советскому солдату-интернационалисту, вечная память героям, павшим на земле Афганистана!"Настоятель Свято-Николаевского храма отец Сергий отслужил по погибшим воинам заупокойную литию, а активисты проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" зажгли поминальные свечи. После присутствующие почтили память павших воинов-интернационалистов минутой молчания.В завершение мероприятия жители и гости города возложили венки и цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам.Кроме того, 13 февраля воины-интернационалисты при поддержке администрации города провели автопробег по могилам боевых товарищей, возложили венки и почтили их память.КИРОВСКМитинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся в прифронтовом Кировске у памятника воинам-"афганцам".Почтить память погибших и отдать дань уважения живущим воинам-интернационалистам пришли глава администрации города Геннадий Карцев, председатель исполкома территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Александр Коржан, воины-интернационалисты и военнослужащие Народной милиции Республики."Дорогие друзья, более 30 лет прошло с тех пор, как последний военнослужащий покинул Афганистан. В этой длительной войне наши ребята на чужой территории отстаивали интересы Советского Союза. Они знали, что есть приказ, и стояли насмерть", - сказал Карцев.Участники митинга почтили погибших "афганцев" минутой молчания, затем клирик Свято-Николаевского храма отец Сергий провел панихиду по погибшим воинам-интернационалистам. После панихиды участники мероприятия возложили цветы к памятнику.КРАСНОДОНВ преддверии 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана во Дворце культуры имени Олега Кошевого Суходольска состоялась тематическая встреча "Пока мы помним – мы живем".Участниками встречи стали начальник управления по жизнеобеспечению Суходольска администрации Краснодона и Краснодонского района Илья Донецкий, член Общественной палаты (ОП) ЛНР, председатель общественной организации "Краснодонский союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)" Александр Манохин, воины-интернационалисты, ветераны, активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", педагоги, учащиеся школ, жители Суходольска."В далеком Афганистане вы проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. Что бы сегодня ни говорили об ограниченном контингенте, вы, кто воевал там, в чужих горах Афганистана, понимали одно: вы выполняли приказ своей Родины. Афганцы, как никто, знают настоящую цену жизни. Это не пустые слова. 2014 год показал, что одними из первых, кто встал на защиту Луганской Народной Республики, стали воины-интернационалисты", – обратился к собравшимся Донецкий.Затем творческие коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры представили участникам мероприятия музыкально-театрализованную постановку.КРАСНЫЙ ЛУЧБолее 250 жителей Красного Луча собрались у памятного знака воинам-интернационалистам на митинге "Писалась кровью эта дата", приуроченном ко Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами отечества, и Дню окончания Чернухино-Дебальцевской операции.Открыл митинг глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко. Он поблагодарил воинов-интернационалистов и защитников Донбасса за мужество и стойкость, активную и ответственную гражданскую позицию."Вы являетесь ярким примером верности Отчизне, присяге и традициям войскового товарищества для подрастающего поколения. Сегодня мы с огромной благодарностью и глубокой скорбью вспоминаем также и павших защитников Донбасса. Хочу выразить слова искренней признательности матерям, воспитавшим достойных сыновей, которые с честью исполняли интернациональный долг в Афганистане, и в 2014 встали на защиту Донбасса", - сказал градоначальник и вручил ветеранам благодарственные письма.После церемонии награждения краснолучане почтили память погибших минутой молчания, прозвучал троекратный ружейный залп, затем к мемориалу были возложены цветы.Благочинный Краснолучского округа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Сергий отслужил панихиду.ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОНОколо 100 лутугинцев приняли участие в митинге, прошедшем у памятного знака воинам-интернационалистам."Вдали от Родины советские воины, в числе которых было 200 наших земляков, с достоинством выполнили свой воинский и гражданский долг. Мы отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто, оставаясь верным присяге, прошел все ужасы войны, проявив отвагу, мужество и патриотизм", - обратился к собравшимся глава администрации района Евгений Бондарь.Жители района почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к памятному знаку.Далее торжественные мероприятия продолжились в музыкальной школе эстетического воспитания детей имени Тертычного, где состоялся праздничный концерт, в ходе которого руководитель района вручил грамоты и благодарственные письма "афганцам".ПЕРВОМАЙСКБолее 300 жителей прифронтового Первомайска приняли участие в возложении цветов у памятного знака погибшим воинам-интернационалистам."Выражаю искреннюю благодарность ветеранам-афганцам за верность долгу и военной присяге. Некоторые из вас – дважды опаленные войной. Андрей Паникаровский и Михаил Кравчук и сейчас сражаются с оружием в руках в рядах Народной милиции, а Александр Глущенко, Василий Пономарев и Леонид Ванькевич находились в народном ополчении в самое горячее и страшное для Донбасса и нашего города время – с 2014 по 2016 годы", - отметил в своем выступлении исполняющий обязанности главы администрации Первомайска Николай Токарев.Присутствующие почтили память погибших у умерших воинов-интернационалистов минутой молчания, а после возложили цветы к памятному знаку. В завершение мероприятия Токарев передал воинам-интернационалистам продуктовые наборы от ОД "Мир Луганщине".ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНМероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошло в Перевальском районном историческом музее.На встрече присутствовали депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков, и. о. главы исполкома Перевальского городского совета Сергей Ткаченко, воины-"афганцы", представители перевальского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" и активисты ряда других общественных объединений.В ходе мероприятия воины-интернационалисты рассказали молодежи об Афганской войне и погибших сослуживцах, с честью выполнивших свой долг. В завершении мероприятия все присутствующие почтили память павших в Афганистане и других локальных войнах минутой молчания.Кроме того, встреча с воинами-интернационалистами прошла в Михайловском Доме культуры, где также прозвучали стихи и песни афганской войны. А в поселках Ящиково и Михайловка прошли митинги-реквиемы возле могил погибших "афганцев".СВЕРДЛОВСКЖители Свердловска в честь павших воинов-интернационалистов, а также участников Чернухино-Дебальцевской операции возложили цветы к памятнику воинам-"афганцам" и памятному знаку воинам-ополченцам в Парке культуры и отдыха имени Героев Сталинградской битвы.Почтить память погибших пришли глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев, его заместитель Максим Марков, члены Союза ветеранов Афганистана, представители Свердловского теротделения ОД "Мир Луганщине", а также семьи погибших защитников Родины и неравнодушные свердловчане."Мы вспоминаем и отдаем дань уважения тем, кто погиб на поле боя, исполняя свой воинский долг, и тем, кто не дожил до этого дня. Война – это всегда страшно. К сожалению, нам пришлось это понять в 2014 году. Сегодня мы вспоминаем бойцов, которые погибли во время нашей страшной войны, и которые, к сожалению, продолжают погибать, защищая рубежи Донбасса. Мы должны все вместе пронести через года память о тех, кто погиб, быть достойными их памяти", - сказал глава администрации.В память о павших воинах-интернационалистах и участниках Чернухино-Дебальцевской операции была отслужена панихида, после чего мероприятие продолжилось в Свердловской центральной городской библиотеке: для присутствующих прозвучали стихи и песни о войне в Афганистане и о долге перед Родиной.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНОколо 350 человек собрал в Славяносербске митинг, посвященный Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Мероприятие прошло у памятного знака воинам-интернационалистам.Исполняющий обязанности главы района Сергей Крамаренко отметил, что советские военнослужащие принимали участие в боевых действиях в Корее, Египте, Вьетнаме, Сирии, Ливане и других странах, но самой жестокой была война в Афганистане."Воины-интернационалисты ушли на чужую землю и с достоинством выполнили свой воинский долг. Я склоняю голову перед семьями погибших и перед теми, кто, израненный физически и душевно, вернулся домой. Спасибо ветеранам-афганцам, которые в 2014 году наряду со всем народом Донбасса встали на защиту родной земли, и тем, кто сейчас находится на передовой", - сказала депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай.Иерей Свято-Архидиаконо-Стефановского храма отец Михаил провел панихиду по погибшим воинам, а военнослужащие комендатуры района возложили Гирлянду Славы к мемориальному знаку. Также были возложены цветы от райадминистрации, представителей трудовых коллективов, жителей и гостей поселка.СТАХАНОВВ Стаханове на митинге у памятного знака воинам-афганцам собрались ветераны Афганской войны, родные и близкие погибших воинов-интернационалистов, представители городской власти, трудовых коллективов предприятий и организаций, студенческая и учащаяся молодежь Стаханова."В этой войне участвовали более полумиллиона военнослужащих со всех уголков бывшего Советского Союза, среди которых были 325 стахановчан. 12 юных двадцатилетних ребят вернулись домой в цинковых гробах. Мы отдаем дань уважения нашим землякам, которые прошли через горнило афганской войны. Многие из вас с началом вооруженного конфликта на Донбассе вновь взяли в руки оружие, чтобы защитить свои семьи, дома от украинской агрессии. Ваш воинский подвиг и несгибаемая воля являются достойным примером для молодого поколения", – обратилась к участникам митинга заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун.Собравшиеся почтили память погибших в Афганистане стахановчан минутой молчания и возложили к подножию памятного знака цветы, а активисты республиканской детской организации "Юная гвардия" выпустили в небо белые шары.По окончании митинга участники боевых действий в Афганистане, родные и близкие погибших традиционно посетили центральное кладбище Стаханова, где похоронены воины-интернационалисты.***Ограниченный контингент советских войск (ОКСВА) был введен в Демократическую Республику Афганистан (ДРА) 25 декабря 1979 года. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. За десятилетие афганской войны погибли более 15 тыс. граждан СССР, около 35 тыс. были ранены, сотни оказались в плену. Более 8 тыс. "афганцев" были родом с Луганщины, 162 не вернулись с той войны. Сейчас в ЛНР живут около 1,5 тыс. воинов-интернационалистов.Согласно указу главы ЛНР, 15 февраля в Республике отмечается День памяти участников боевых действий, исполнявших боевой долг за пределами Отечества. Выбор этой даты не случаен – 15 февраля 1989 года считается официальной датой завершения вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.15 февраля — Луганск