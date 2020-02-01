Сильный туман и гололедные отложения ожидаются в Республике ночью и утром 16 февраля

Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике ночью и утром 16 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 16 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения", – прогнозируют синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

15 февраля — Луганск