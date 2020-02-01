Синоптики прогнозируют 16 февраля в ЛНР от 9 градусов мороза до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 16 февраля будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 15 февраля до 21.00 16 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 6-8 градусов ночью и ноль – плюс 2 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 17 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса. 18 февраля - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1, днем от нуля до 5 градусов тепла.

15 февраля — Луганск