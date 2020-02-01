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Про новый плацкартный вагон

root Сегодня, 22:150Новости
Про новый плацкартный вагон

Довелось мне тут на днях проехаться на новом, так называемом капсульном плацкартном вагоне.
Представляю вашему вниманию небольшой обзор.
Ну для начала, снаружи он ничем от обычного вагона не отличается. Изменения видны только внутри.
Что нового и удобного:
Теперь каждое место имеет персональную шторку. За которой можно получить хоть какое то уединение.

Верхняя полка тоже стала поудобнее. На ней теперь можно спокойно сидеть не упираясь головой в багажную полку. На которой сделали специальный вырез.
Это правда немного уменьшило её полезную площадь, так что челнокам с кучей сумок будет неудобно, но сейчас таких почти уже и нет.
Про новый плацкартный вагон

Про новый плацкартный вагон

Интересное новшество, между верхними погками сделали мини-столик. Так что теперь бухнуть с соседом перекусить и попить можно не слезая вниз.

На боковых полках можно вообше закрыться вместе со столом и бухать употреблять там продукты не беспокоясь что вас потревожат.
Кстати проводница мне сказала что это стало очень популярно. Народ квасит за шторкой и она ничего им сказать не может. Иногда пассажиры переоценивают свои возможности и начинают чудить. У нас кстати в вагоне как раз один такой был.
Про новый плацкартный вагон

Кстати верхние полки теперь стали не поднимаемые. В верхнюю полку теперь встроенна персональная лампа. И на ней же находится направляющая для шторки.
Про новый плацкартный вагон

А выключатель лампы встроен в персональный энергетический блок.
Теперь на КАЖДОМ МЕСТЕ есть розетка на 220 и usb выход для зарядки гаджетов.
Про новый плацкартный вагон

Выдвижных лестниц чтобы залезть на 2 полку больше нет.
Их заменили вот такие панели.
Про новый плацкартный вагон

На окнах теперь появились 2 шторки.
Одна полупрозрачная.
Про новый плацкартный вагон

А вторая глухая.
Про новый плацкартный вагон

Всем привычный титан пропал.
Его заменил вот такой агрегат который выдает как горячую, так и холодную воду.
Про новый плацкартный вагон

Туалет - самый обычный био.
Про новый плацкартный вагон

Новшество в том что над ним есть откидная полочка для пеленания детей.
Про новый плацкартный вагон

Умывальник тоже с секретом.
Ничего больше нажимать не нужно.
Подносишь руку под центральную часть, льется вода.
Про новый плацкартный вагон

Под боковой ус - воздух под давлением высушивает руки.
Кстати обратите внимание на кожу. Напор воздуха там довольно сильный.
Про новый плацкартный вагон

В вагоне в коридоре стоят видеокамеры и панели где отображаются номер вагона, текушее время, скорость движения и занятость туалета. Но что то снять я их забыл.
В общем мне понравилось.
Если бы не товарищ который полночи чудил в вагоне, было бы вообще замечательно.
Всем удачи и приятных путешествий.
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