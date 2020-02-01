Про новый плацкартный вагон

бухнуть с соседом

бухать

Довелось мне тут на днях проехаться на новом, так называемом капсульном плацкартном вагоне.Представляю вашему вниманию небольшой обзор.Ну для начала, снаружи он ничем от обычного вагона не отличается. Изменения видны только внутри.Что нового и удобного:Теперь каждое место имеет персональную шторку. За которой можно получить хоть какое то уединение.Верхняя полка тоже стала поудобнее. На ней теперь можно спокойно сидеть не упираясь головой в багажную полку. На которой сделали специальный вырез.Это правда немного уменьшило её полезную площадь, так что челнокам с кучей сумок будет неудобно, но сейчас таких почти уже и нет.Интересное новшество, между верхними погками сделали мини-столик. Так что теперьперекусить и попить можно не слезая вниз.На боковых полках можно вообше закрыться вместе со столом иупотреблять там продукты не беспокоясь что вас потревожат.Кстати проводница мне сказала что это стало очень популярно. Народ квасит за шторкой и она ничего им сказать не может. Иногда пассажиры переоценивают свои возможности и начинают чудить. У нас кстати в вагоне как раз один такой был.Кстати верхние полки теперь стали не поднимаемые. В верхнюю полку теперь встроенна персональная лампа. И на ней же находится направляющая для шторки.А выключатель лампы встроен в персональный энергетический блок.Теперь на КАЖДОМ МЕСТЕ есть розетка на 220 и usb выход для зарядки гаджетов.Выдвижных лестниц чтобы залезть на 2 полку больше нет.Их заменили вот такие панели.На окнах теперь появились 2 шторки.Одна полупрозрачная.А вторая глухая.Всем привычный титан пропал.Его заменил вот такой агрегат который выдает как горячую, так и холодную воду.Туалет - самый обычный био.Новшество в том что над ним есть откидная полочка для пеленания детей.Умывальник тоже с секретом.Ничего больше нажимать не нужно.Подносишь руку под центральную часть, льется вода.Под боковой ус - воздух под давлением высушивает руки.Кстати обратите внимание на кожу. Напор воздуха там довольно сильный.В вагоне в коридоре стоят видеокамеры и панели где отображаются номер вагона, текушее время, скорость движения и занятость туалета. Но что то снять я их забыл.В общем мне понравилось.Если бы не товарищ который полночи чудил в вагоне, было бы вообще замечательно.Всем удачи и приятных путешествий.источник