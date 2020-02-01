Приближая Победу: подвиг 13-й заставы Владимир-Волынского погранотряда

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15 февраля 1915 года в селе Дюково Ивановской области родился мальчик Алёша Лопатин. Обычный мальчишка, каких в России было миллионы. Но именно этому мальчику суждено было через 26 лет стать одним из символов героизма советского народа. Алексей закончил фабрично-заводское училище, работал на заводе. В 1937 году его призвали в армию, и Алексей Лопатин попросил направить его в пограничное училище. После окончания Саратовского пограничного училища в 1940 году он был направлен служить на западную границу СССР начальником 13-й пограничной заставы Владимир-Волынского погранотряда. Война уже гремела. Гитлер оккупировал почти всю Европу и готовился напасть на Советский Союз.Алексей ЛопатинПограничная застава лейтенанта Лопатина одной из первых встретила фашистов ранним утром 22 июня 1941 года. На заставе было 57 бойцов и офицеров: начальник заставы лейтенант Алексей Лопатин, его заместитель лейтенант Григорий Погорелов, младший политрук Павел Гласов, старшина, 30 стрелков, 4 кавалериста, 6 пулемётчиков ручных пулемётов, два расчёта станковых пулемётов «Максим», повар, связист и два инструктора-собаковода. Кроме бойцов на заставе жили жёны и дети офицеров. Против них наступала 11-я танковая бригада и пехотные подразделения гитлеровцев. Немцы шли, распевая песни, уверенные, что не встретят никакого сопротивления. Когда они приблизились к заставе, по немецкой цепи ударили пулемёты и винтовки. Поле оказалось усеяно вражескими трупами. Фашисты залегли и повернули назад. На следующий день немцы установили на окраине села Скоморохи орудия и начали обстрел заставы прямой наводкой. Противопоставить им пограничникам было нечего, и они укрылись в подвале. После прекращения обстрела фашисты вновь пошли в атаку, надеясь, что воевать с ними больше некому, но пограничники открыли по врагу огонь. Так продолжалось на протяжении нескольких дней. 27 июня артиллеристы начали обстрел заставы термитными снарядами, пытаясь огнём уничтожить оставшихся пограничников. Практически все наземные строения были полностью разрушены. Артобстрелы сменялись атаками, а ряды защитников редели. Солдаты прятались от обстрелов в подвале казармы, и, как только немцы переходили в атаку, встречали их огнём. Подходили к концу боеприпасы, продукты и вода. Было много раненых и убитых. Но советские воины продолжали держать оборону. Ночью 29 июня Алексей Лопатин приказал вывести из подвала женщин, детей и тяжело раненных. К 30 июня в живых осталось только 10 человек, но застава продолжала сражаться. Гитлеровцы уже заняли Львов, а у них в тылу советские бойцы продолжали неравный бой. Только 2 июля фашисты сделали подкоп и взорвали подвал с красноармейцами.Жён и детей комсостава приютила в селе Скоморохи семья счетовода Петра Баштыка.В 1944 году, когда советские войска освободили Скоморохи, жена политрука Евдокия Гласова разыскала нового секретаря Сокальского райкома партии, и тела героев были найдены под развалинами и перезахоронены с воинскими почестями.Могилы бойцов 13-й пограничной заставыВ 1957 году лейтенанту Алексею Васильевичу Лопатину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, а пограничную заставу назвали именем Лопатина и навечно занесли его в списки личного состава. Памятник Лопатину установили в городе Коврове, где он учился и работал, а в селе Скоморохи появился монумент героям-пограничникам.Заставу лейтенанта Лопатина можно поставить в один ряд с Брестской крепостью, которая продолжала держаться во вражеском окружении до последнего бойца. Пограничные войска входили в систему НКВД и были самыми боеспособными частями, готовыми встретить врага. В июне 1941 года численность пограничников составляла 127 тыс. человек, и основная их часть размещалась на западной границе. Вооружены пограничники были лёгким стрелковым оружием, противотанковыми ружьями и 50-мм миномётами. Лишь в некоторых регионах пограничные заставы поддерживались танковыми, артиллерийскими и кавалерийскими соединениями. Подавляющее число пограничников погибли в первые дни войны, не отступив назад.На фото. Лейтенант А.В. Лопатин (второй справа) с бойцами 13-й погранзаставы