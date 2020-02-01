Мюнхенский сговор против мира на Донбассе

Мюнхенская конференция по безопасности изначально не предвещала ничего интересного. Но! На сайте конференции появился документ под названием «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона» и события в Мюнхене заиграли новыми красками.Против заявленных 12 шагов немедленно закатил истерику появившийся на конференции Порошенко. Его визит изначально вызвал удивление, несмотря на его постоянные попытки зафиксировать на фото своё грузное тело возле Трюдо, Пелоси и других именитых гостей конференции. Но, после его заявлений о том, что все предложения по урегулированию ситуации на Донбассе - это очередной план Кремля, цель этого странного визита стала очевидной.Итак, группа экспертов составила 12 шагов, благодаря которым можно остановить кровопролитие на Донбассе. С 2015 года - это первая серьёзная международная попытка перестать стрелять и начать решать проблему конструктивно. Но! Надо понимать, что не всем выгоден мир. А не выгоден он в первую очередь украинской партии войны и ее кураторам. В связи с чем Порошенко и устроил свой бенефис, очевидно согласованный и одобренный его американскими кураторами. Более того, на сайте Atlantic Council — американского неправительственного аналитического центра в области международных отношений, обеспечивающего и обслуживающего идеологию развития НАТО - было опубликовано письмо, разъясняющее неправильность этого мирного плана и прямо указывающее на то, что эти 12 шагов к миру - целиком и полностью в интересах Кремля.Вот это письмо с сокращением в моём переводе:«Эксперты из США, Европы воспользовались Мюнхенской конференцией по безопасности, чтобы выступить с заявлением, в котором рекомендовали двенадцать шагов для обеспечения безопасности Украины и Евроатлантического региона. В течение многих лет Кремль пытался изменить риторику об Украине, и они явно хотели повторить это и в Мюнхене. В ответ двадцать шесть бывших американских дипломатов, правительственных чиновников и экспертов указывают на их ошибки.Подписанты «12 шагов» обозначают проблему в самом первом предложении: «конфликт на Украине и вокруг нее». Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.«Конфликт внутри и вокруг Украины» начался, когда российские войска в российской форме без опознавательных знаков, захватили украинский Крым, и Москва аннексировала его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт на Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелые вооружения), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы «конфликта внутри и вокруг Украины».Короче говоря, проблема, которую необходимо решить, - это агрессия Москвы на Украине - путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса. В более широком смысле, проблема состоит в том, чтобы убедить Москву в том, что она не имеет права диктовать политику своим соседям.С первых постсоветских дней Москва эксплуатировала внутренние разногласия в своем так называемом «ближнем зарубежье», чтобы проецировать влияние на правительства в Кишиневе, Баку, Тбилиси и Ереване через «замороженные конфликты» в сепаратистских регионах. Когда относительно сдержанные способы не сработали, Москва использовала войска регулярной армии, как в Грузии в 2008 году, так и в Украине в 2014 году.По большому счету, Запад разрешил Москве проводить недружественную политику в отношении соседей. Затем, к неприятному удивлению Москвы, Запад начал наступать: выбивать Москву из G8, вводить серьезные экономические санкции и обеспечивать обучение и даже вооружение для армии Украины. Все эти шаги, которые, по утверждению Москвы, способствуют росту международной напряженности, на самом деле являются условиями для решения реальной проблемы безопасности, угрожающей Украине и Европе. Они нуждаются в усилении для достижения подходящего решения.Что касается предложенных 12 шагов, то они могут создать среду, в которой западным политикам будет легче ослабить наказания, которые до сих пор помогали помешать амбициям Кремля на Украине. Сами по себе шаги не приведут к урегулированию на Донбассе или к безопасной Европе.Давайте сосредоточимся на проблемных рекомендациях.Восьмая рекомендация подхватывает дружественную Кремлю идею ослабления частичных санкций при частичной реализации Минских соглашений. При этом игнорируется тот факт, что самым важным элементом Минска является настоящее перемирие, которое может произойти завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе. Более того, эта рекомендация подорвала бы позицию Европейского Союза о том, что для отмены санкций должен быть реализован весь Минск.Эта рекомендация игнорирует тот факт, что убытки, понесенные Кремлем за агрессию на Украине, помогли Киеву бороться с ней.Безопасность для Украины и Европы будет ослаблена, если санкции снимут до того, как Кремль деоккупирует Донбасс и Украина восстановит контроль над своей границей.Рекомендация двенадцатая, которая призывает к «новому общенациональному диалогу об идентичности», является вмешательством во внутренние дела Украины. Это отражает меморандум Москвы о разделенной Украине, которая привела к «гражданской войне» на Донбассе. Реальность такова, что исторический раскол в Украине значительно сократился за тридцать лет ее независимости, особенно за те шесть лет, что прошли после того, как Россия захватила Крым. Носители русского языка были среди граждан Украины, сражающихся на Донбассе, и агрессия президента Путина сделала их новой национальной гордостью Украины.Наличие двенадцатой рекомендации, призывающей Украину самоопределиться с помощью России поражает своим неуважением к нации, в которую вторглась Россия. Польша была другом Украины, а Венгрия - нет, но не следует просить Украину договариваться о своей идентичности с кем-либо.Рекомендация десятая, которая призывает к «новому диалогу между евроатлантическими государствами о создании национальной безопасности», тоже спорна. Начало такого диалога могло бы стать небольшим реверансом России перед Западом. Но Вашингтон и другие западные столицы не должны забывать, что идеалом Кремля является Ялтинский саммит, 75-я годовщина которого только что прошла, где великолепные идеалы и расплывчатые обязательства не мешали Москве навязывать свою волю своим восточноевропейским соседям более четырех десятилетий.Пока западные участники нового диалога стремятся к конкретным обязательствам и устанавливают четкие красные линии, опираясь на экономическую и военную мощь, такие шаги могут быть полезны. Но лишь тогда, когда Кремль наконец решит положить конец своей неудачной агрессии на Украине. И никакой диалог не должен поощрять ястребов в Москве, которые все еще пытаются доминировать над Украиной.»Как видите, США и НАТО никакой мирный план по Донбассу не устраивает. Потому что это повлечёт за собой не только снятие санкций с России, но и ускорит укрепление ее позиций на мировой арене. Потому война руками Украины, убивающей мирное население ЛДНР, - это один из немногих способов хоть как-то затормозить скорость, с которой Россия возвращает себе статус сверхдержавы, влияющей на все мировые процессы. При этом, жизнь обычных людей, которые без малого шесть лет сопротивляются украинской агрессии, в расчёт вообще не берётся. Главное - соблюсти свои интересы и продолжать реализовывать свои задачи. О роли Порошенко в этом дьявольском плане уже давно все понятно. Что касается Зеленского, который, в отличие от Порошенко, является действующим президентом Украины, то с ним тоже все ясно. Наперекор западу он не пойдёт. Хотя со стороны его пассивность на фоне невероятной активности предшественника, смотрится более чем странно и жалко.В сухом остатке: Порошенко и порохоботы вместе с «друзьями Украины» из США и НАТО против того, чтобы:- прекратить огонь на Донбассе;- создать механизм легализации экономики ЛДНР, чтобы предприятия там могли функционировать и экспортировать свою продукцию;- создать международный фонд по финансированию восстановления Донбасса, куда часть денег даст Россия;- исправить националистические перегибы на Украине.Впрочем, ничего нового. Но сам факт того, что любые мирные инициативы так жестко пресекаются на корню, и что самое непосредственное участие в этом принимают США и ее марионетка Порошенко, в то время как Зеленский делает вид, что он вообще не при делах, - говорит о многом. В первую очередь о том, что никакими планами и разговорами эту войну не остановить. А значит, нужно действовать иначе!Юлия Витязева