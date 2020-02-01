Зеленский дозвонился до Путина

Судя по всему в Киеве, и не просто в Киеве, а в президентском офисе, и не кто попало, а сам Зеленский поверил во всемогущество Андрея Ермака, который якобы способен, благодаря личной дружбе с Козаком (интересно, а Козак в курсе с кем он дружит?) заставить Путина отказаться от Минских соглашений в пользу украинского плана удушения Донбасса к октябрю.Иначе мне трудно объяснить звонок Зеленского Путину, ради обсуждения тематики Берлинской встречи в Нормандском формате и, для отвода глаз, проблемы обмена удерживаемых лиц.Зеленский, безусловно, не Бог весть какой интеллектуал, но всё же не полный идиот и не умственно отсталый с официальной справкой, как некоторые другие крупные политические деятели Украины. Он должен помнить, что на встрече в Париже было чётко заявлено (и это была общая позиция Путина, Меркель и Макрона), что Берлинская встреча состоится лишь в том случае если и после того как Украина выполнит данное ей в Париже домашнее задание, по реализации Минских соглашений.Украина не только ничего не выполнила, но вполне официально заявила, что если её предложение, о «модернизации» Минских договорённостей не будет принято и реализовано до апреля, то она в принципе больше не будет считать себя связанной этими соглашениями. Вполне логично, что Путин, услышав от Зеленского вопросы о Берлинской встрече, задал встречный вопрос, а Украина в принципе Минские соглашения выполнять собирается и, если нет, то что она вообще намерена делать.Первая часть вопроса формальна. Киев за пять лет, при двух президентах и трёх премьерах убедительно доказал, что ничего выполнять не намерен. А вот вторая часть меня тоже интересует. Чисто из любви к искусству. Моего убогого воображения просто не хватает, чтобы представить себе, что будет делать Украина после того, как сама же дезавуирует Минские соглашения. Она на Донбасс наступление начнёт? На Крым? Или, чтобы не мелочиться, сразу на Москву? У Украины много лишних людей и техники появилось? Утилизационных мощностей не хватает? Зеленский хочет на практике узнать, является ли всё ещё действующим предупреждение, сделанное в 2018 году Путиным Порошенко, о том, что «Минска-3» не будет (сопровождавшееся предельно прозрачным намёком на необходимость подумать о судьбе Украины и своей личной, прежде, вместо того, чтобы совершать необдуманные поступки)?Судя по всему не только моего, но и путинского воображения не хватило, чтобы представить себе, что планирует делать команда клоунов после заявленного ими потенциального отказа от Минских соглашений. Ведь после этого ВСУ даже обстреливать города Донбасса станет практически невозможно. Вместе с Минском перестанет действовать и предусмотренное им прекращение огня. После чего на каждый выстрел по Донбассу можно будет спокойно отвечать массированным подавлением огневых точек украинской армии. Вон, в Идлибе боевики тоже по войскам Асада периодически постреливали. Сейчас не знают куда бежать и где прятаться. А их, между прочим, турки прикрывали, с которыми России окончательно бить горшки не резон. Но и туркам досталось. Вообще, как-то так сложилось исторически, что все, кому Россия оказывает помощь (пусть даже гуманитарную) внезапно научаются прекрасно стрелять из самых современных артиллерийских систем (и где они их только находят?), с первого залпа накрывая любую цель (где бы она ни пряталась).Так что хорошо понимаю Путина. На его месте, я бы тоже поинтересовался, как Зеленский собирается жить дальше. Раз уж он всё равно позвонил.Пресс-служба Кремля очень дипломатично, я бы даже сказал толерантно (нежно, но бесповоротно), отметила, что, в связи с приближающимся 75-летием Великой Победы, Зеленскому, в ходе телефонной беседы, также сообщили об особом внимании России к адекватной оценке вклада народов СССР в победу над нацистской Германией и к недопустимости искажения исторической правды. Согласитесь, и в этом случае Путина можно понять. Надо же как-то объяснить киевскому шутнику, что если он решит отчебучить в Москве иерусалимский фокус — прибудет на празднование Дня Победы, но на мероприятие не явится, а пойдёт, например, в Третьяковку, вдохновляться высоким искусством русских художников, то может просто потеряться в огромном (с пять киевов) мегаполисе, и никогда уже вновь не расскажет благодарным полякам, как СССР «спровоцировал» Германию начать Вторую мировую войну и устроить Холокост. На российских просторах целые армии терялись (польская, шведская, французская, германская), что уж говорить о маленьком президенте небольшой страны.Зеленский звонил ради этого? Он хотел всё это услышать лично от Путина? Ему информации от Лаврова было мало?Я никогда не был сторонником теории заговоров. Но сегодня у меня складывается впечатление, что кремлёвские юмористы зло пошутили над киевским клоуном. Как раз после его звонка в российских СМИ появилась информация, что отставка Суркова не принята. Он и дальше будет заниматься ДНР/ЛНР, а Козак — Украиной. Если это правда, то Россия впервые символически разделяет Донбасс и Украину, де факто (хотя бы для внутреннего употребления) признавая их разными субъектами международного права.Но даже, если Сурков в конце концов уйдёт (рано или поздно все уходят, никому в мировой истории ещё не удавалось занимать должность вечно), то выглядит всё так, как будто в Кремле, получив информацию об обещаниях Ермака быстро решить все беспокоящие Зеленского проблемы, как только Украину передадут в ведение Козака, решили сыграть на наивности киевской команды. В России стали вполне официально распространяться слухи, что Козак готов отдать Донбасс в обмен на восстановление экономических отношений. Затем он был официально назначен ответственным за Украину, что сопровождалось информацией об отставке Суркова, который не может смириться с «изменением российской политики на украинском направлении».Всё указывало на то, что «план Ермака» вполне реалистичен. В результате Зеленский уволил Богдана, чем нанёс удар по позициям Коломойского (чего, похоже, так и не понял). Более того, он своими руками уничтожил канал прямой связи с единственным олигархом, безоговорочно заинтересованным в укреплении его (Зеленского) власти в ущерб возможностям правительства «соросят». Наконец, Коломойский обеспечивал команду Зеленского людьми, профессиональными хотя бы в смежных с политикой областях. На фоне интеллектуально убогого правительства ничтожеств, они выглядели корифеями.Зеленский клюнул, уволил Богдана, назначил Ермака, ослабил свою команду, разорвал прямой контакт с Коломойским, подорвал репутацию последнего в глазах соперничающих с ним олигархов и начал ждать «Москвы коленопреклонённой, с ключами древнего Кремля» (безоговорочного принятия Россией украинской позиции по Донбассу). Не дождался. Позвонил. И… такой пассаж!И что теперь делать? Ермака увольнять? Так ведь не поможет. Только хуже будет.Возможно эту комбинацию не придумали в Кремле. Может быть простое стечение обстоятельств. Но это ещё лучше. Если обстоятельства сами так складываются, значит Бог точно на стороне России.Ростислав Ищенко