Освобождение Дебальцево. Жительница Чернухино: "Страх был внутри, но мы сильные духом"

В пятую годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции воспоминаниями о тех событиях c ЛИЦ поделилась жительница поселка городского типа Чернухино Тамара Кузьмина.

СТРАХ

Эта военная операция сыграла серьезную роль в моей жизни. Потому что, когда вошли украинские войска к нам, сразу все изменилось. Появился страх. Однажды я увидела проезжающий мимо бронетранспортер, вышла на улицу посмотреть, что происходит, и увидела движущуюся колонну украинской техники. Я остолбенела. Никто не знал, что будет дальше.

Сразу был установлен комендантский час до семи часов, потом пошли проверки по домам, выявляли участников обороны поселка перед тем, как они вошли. Кое-кого нашли и арестовали. Один мужчина был, его забрали, и больше мы о нем ничего не слышали.

На мирное население они сначала не обращали внимания, ходим и ходим. Месяц у нас стоял батальон "Киев-2", потом приехал "Чернигов". Вот когда они прибыли, без паспорта уже нельзя было выйти. В магазин идешь – паспорт. В общем, сложностей они создавали очень много.

В ЛОВУШКЕ

Националисты заминировали некоторые территории, проехать нельзя было, а в нашей стороне, где мы живем, там тоже нельзя было выехать, потому что все простреливалось. И мы оказались в ловушке. Когда начались уже массивные обстрелы, мы с соседями жили в погребе. Мы уже ориентировались по времени, когда будут сильные удары. Постоянно прислушивались и, если слышали какой-то хлопок, сразу прятались. Уже по звуку могли определять, где и что происходит.

Однажды мы только добежали до погреба и прилетают мины: одна перед домом упала, а другая – прямое попадание нам в погреб. Но она попала в рельс, погреб не рассыпался, но был такой сильный удар, что бетонная балка осела и нависла буквально в сантиметре над моей головой. А мой дом был разрушен дотла.

Соседа моего убило прямо во дворе. И мы целый день не могли перейти улицу, чтобы помочь его жене.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В один момент я думала, что поселок уже полностью освобожден нашими ребятами. Мы были в погребе и слышим, как кто-то ходит по двору. Я сказала, что как хозяйка я выйду. Смотрю - ополченцы. Какая я была счастливая, вы себе представить не можете. А они такие измученные, расспросили меня, чтобы сориентироваться. Нам сказали пока сидеть и не выходить.

В один день смотрю из переулка выходят танки "нациков" и пошли на ополченцев. Думаю: "Ну, все". Завязался бой, страшное дело было, все горело и свистело. Очень жутко, и очень много погибло тогда, и украинцев, и ополченцев.

Но что хочу сказать – мы не плакали, мы сидели как зомби. Страх был внутри, но мы сильные духом.

Дом мне, конечно, восстановили. 27 декабря 2015 года я уже в него зашла. У меня был не газ, а угольный котел, поэтому у меня сразу отопление было. В некоторых домах люди тогда еще не жили, потому что газ сделали позже. Я соседку к себе забрала, потому что ей тоже негде было жить. Мы с ней целый год жили.

И сейчас поселок восстанавливается. Людям и восстановили, и остеклили дома, и шифер давали. Спасибо России, что предоставила нам гуманитарную помощь.

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Подразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.

Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.

16 февраля — Луганск