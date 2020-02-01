Неизвестный напал на людей в храме Николая Чудотворца в Москве
Неизвестный мужчина ворвался в храм Святителя Николая в центре Москвы, когда началась служба, и начал угрожать людям ножом. Нападавшего задержали сами прихожане.
Случай произошел на улице Бакунинская в Басманном районе Москвы. В результате нападения ранены двое человек, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Подозреваемый 1993 года рождения задержан. Обстоятельства и причины случившегося выясняются сотрудниками правоохранительных орган.
Алексей Шпак
Случай произошел на улице Бакунинская в Басманном районе Москвы. В результате нападения ранены двое человек, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Подозреваемый 1993 года рождения задержан. Обстоятельства и причины случившегося выясняются сотрудниками правоохранительных орган.
Алексей Шпак
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