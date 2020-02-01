В«Уж лучше Бандера, чем донецкие тюрьмыВ»: Цимбалюк осудил Россию, но сказал, что Москва Донбасс не отдаст

«Вообще у нас все проблемы, которые возникли после 2014 года, связаны с тем, что почему-то много пришло в Россию нефтедолларов, все вспомнили, что Россия большая, сильная и богатая страна и пора соседние страны возвращать в стойло. Но это стойло может по-разному действовать. Когда-то Франция и Германия много воевали, но сейчас контролируют весь европейский континент, зону Евросоюза», – провел параллель журналист.

«Они это делают таким образом, что люди в соседних странах не теряют свои флаги, получают от этого массу возможностей – свободный рынок, свободу передвижения, лоукостеры, достойный уровень жизни. И самое главное – им за это не предлагают сесть на подвал где-нибудь в Берлине или Будапеште. Если бы Россия в рамках программы возвращения своего величия действовала бы так», – добавил Цимбалюк.

«Почему Украина отказалась? Потому что здесь ставят вопрос о том, чтобы ликвидировать украинское государство. А у нас это ценность для очень многих. И когда у тебя такой выбор... Но это не мы сделали выбор. Ведь мы же не начали расширяться за счет Российской Федерации», – объяснил журналист.

«Все остальные, которые сомневались, когда смотрят на донецкие тюрьмы, комендантский час, они думают: «Да нет, лучше уж со Степаном Бандерой и аэропортом, работающим в Харькове, чем в 10 часов сидеть дома и не высовываться. Потому что придут какие-то люди в российской военной форме, найдут у тебя майку «Шахтар», донецкого клуба в эвакуации, и обвинят вас в шпионаже в пользу СБУ и посадят на 10 лет тюрьмы», – сделал вывод Цимбалюк.

«Разница в том, как здесь это оформили. Крым – это Россия и мы его не отдадим. А Донбасс – это Украина, но мы его тоже не отдадим», - описывает логику действий России Цимбалюк.

«Когда Зеленский уже был президентом и в рамках своих мирных инициатив решил построить мост в Станице Луганской, приехали наши, как тут говорят «хозяева», прямо к этому мосту – американские дипломаты на уровне посла Хербста и другие, – и почему-то на другой стороне висел российский флаг. Я так понимаю, это случайно вывесили. А вы говорите военторг. Никто ничего не скрывает. Посмотрите внимательно. Мне иногда кажется, что я превратился в попугая. Я всегда задаю вопрос: «Ребята, вас там нет, но объясните, почему они ходят все время в российской форме? Ну, почему люди на востоке Украины ходят в российской военной форме? И на параде 9 мая транслируют парады из Донецка и Луганска, и техника ничем не отличается от парада в Москве. В смысле, может быть, новизной только отличается», - рассказал он в эфире «Эха Москвы».

Скандальный украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире «Эха Москвы» прошёлся по России и Донбассу. Цимбалюк уверен, что Россия потеряла влияние на Украину из-за стремления разрушить украинскую государственность, а глядя на подвалы и комендантский час в Донецке украинцы скорее примут Бандеру. Тем не менее, Москва Украине Донбасс уже не отдаст.Он подчеркнул, что есть множество исследований о том, что членство Украины в Таможенном союзе было бы ей выгодно с экономической точки зрения. Однако украинцы отказались от этого, чтобы не потерять свою идентичность и не лишиться государственности.Кроме того, считает он, Россия оказала себе медвежью услугу, изъяв из политического поля Украины наиболее пророссийский электорат – жителей Донбасса, нынешних ЛДНР. Но жизнь там лучше не стала, более того, слушая истории про тюрьмы, подвалы, комендантский час, украинцы скорее выберут Бандеру.Тем не менее, журналист уверен, что Россия Донбасс уже не отдаст. Регион, по его словам, контролируется точно также как Крым, разница только в том, как оформлен этот контроль.Елена Ничук