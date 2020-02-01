В России и Германии на улице расстреляли людей

В Калининграде расследует дерзкое тяжкое преступление в самом центре города.По данным правоохранительных органов, 63-летний Фазиль Бахрамов застрелил семейную пару — Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, а также ранил их 13-летнего сына. Убийство совершено накануне вечером в центре Калининграда — на улице Профессора Баранова, которая больше известна как «калининградский Арбат» из-за множества пешеходных зон.По предварительным данным, преступление связано с переделом сфер влияния на рынке (и преступник, и жертвы работали в овощном отделе). Стрелявший покончил с собой.Дополним, что в Берлине днем раньше неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала «Темподром», где проходило турецкое комедийное представление «Güldür-Güldür Show». Один человек погиб, четверо получили ранения. По данным Tagesspiegel, убитый и пострадавшие — выходцы из Турции.источник