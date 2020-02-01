Литва окончательно и бесповоротно проиграла В«ГазпромуВ»

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража по условиям закупок российского газа. Это уже третья безуспешная попытка Вильнюса взыскать с России компенсацию в размере 1,4 миллиарда евро за поставки «голубого топлива» по «несправедливым» ценам. Она же и последняя: вердикт носит окончательный характер и обжалованию не подлежит. Литва проиграла в суде «Газпрому» бесповоротно и окончательно.Литва — настоящий ветеран судебных споров с «Газпромом». Подавать иски против российской компании она начала еще до того, как это стало мейнстримом. Претензии на полтора миллиарда евро впервые были предъявлены в 2012 году. Литовская сторона настаивала, что «Газпром» нарушил условия «о поставках газа по справедливой цене и согласно формуле, оговоренной при приватизации предприятия Lietuvos dujos» (ему принадлежали 37,1% акций компании).Восстанавливать справедливость прибалтийская республика решила через Стокгольмский арбитраж, который несколькими месяцами ранее занял ее сторону в другом споре. С 2011 года власти Литвы ходатайствовали об исключении из правления Lietuvos dujos нескольких человек, в том числе гендиректора Виктораса Валентукявичуса. «Газпром» добивался запрета на продолжение разбирательств по этому делу, но арбитражный институт отклонил его претензии.В 2016 году все произошло с точностью до наоборот.Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис принес соотечественникам плохую новость: «Стокгольмский арбитраж не видит никаких нарушений в действиях российского концерна».Литовские власти с этим вердиктом ожидаемо не согласились.Минэнерго сообщило, что правительство уполномочило его «предпринять все необходимые действия по защите государственных интересов и аннулированию решения Стокгольмского арбитража».Адресатом апелляции стал шведский суд. Литовская Фемида тем временем тоже не сидела без дела: «Газпрому» выписали рекордный штраф в размере 35,5 миллиона евро за отказ заключать соглашение по обмену газом с компанией Lietuvos energija. Мелочь, а приятно.Впрочем, главный иск так и остался не удовлетворен.В июле прошлого года Апелляционный суд Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража, да еще обязал Литву возместить ответчику судебные издержки.Вильнюс не пожелал смириться и с этим вердиктом. Жалоба на постановление апелляционного суда была подана в другую инстанцию — Верховный суд Швеции.Он поставил точку: и решение Стокгольмского арбитража об отклонении иска, и решение Апелляционного суда о компенсации издержек «Газпрому» остаются в силе.Теперь самое время подвести итоги спора, который растянулся на долгие восемь лет. Чего хотела Литва? Сорвать большой куш и добиться морального удовлетворения от самого факта поражения «Газпрома». Поражение должно было быть громким, практически беспрецедентным: маленькая прибалтийская республика «нагнула» энергетического гиганта!В действительности все вышло наоборот. Куш сорвали только американские адвокаты, которые отстаивали в суде интересы Литвы. Тот факт, что решение Стокгольмского арбитража остается в силе, на размере их конечного вознаграждения не отразится.В бой против «Газпрома» Литва бросила Shearman & Sterling — известную адвокатскую контору со штаб-квартирой в Нью-Йорке и огромным штатом юристов. Она же представляет Вильнюс в судебных тяжбах с французским концерном Veolia, который якобы занимался незаконным манипулированием цен на электроэнергию. Veolia выдвигает встречные обвинения: из-за действий литовских политиков пострадали инвестиции компании.Чем закончится этот конфликт, пока неясно, но в случае с «Газпромом» казенные деньги совершенно точно были потрачены на ветер.О каких суммах идет речь? Глава пресс-службы Министерства энергетики республики Аурелия Верницкайте подсчитала, что с июня 2012 по октябрь 2016 года судебный процесс обошелся Литве примерно в 9 миллионов евро. Еще 900 тысяч евро стоила неудачная попытка Рокаса Масюлиса оспорить решение Стокгольмского арбитража. Добавим к этому энную сумму, которую Shearman & Sterling заработала на повторной апелляции в Верховный суд Швеции. То есть цена вопроса — более 10 миллионов евро.Логично предположить, что «Газпрому» судебные тяжбы обошлись примерно в такую же сумму.То есть убытки Литвы автоматически возрастают вдвое.Деньги небольшие, если не сказать ничтожные, даже по меркам скромного бюджета прибалтийской республики. Но ведь и их можно было использовать с умом. В сфере образования или медицины один-два десятка миллионов евро лишними точно не будут.Моральное удовлетворение тоже обернулось унижением.Теперь деньги литовских налогоплательщиков будут переведены на счета ненавистного «Газпрома».Того самого, который, по версии литовских властей, уже ограбил их страну на сумму почти в полтора миллиарда евро. Что может быть обиднее?Очевидно, на этом судебные тяжбы по газовым вопросам для Литвы не закончатся. Она уже заявила о намерении добиваться того, чтобы «Северный поток — 2» не был выведен из-под действия обновленный Газовой директивы ЕС, которая искусственно ограничивает его пропускную способность вдвое.Учитывая, что немцы наверняка попробуют загрузить трубопровод на полную мощность, разбирательства по этому вопросу не за горами. Роль «тарана» наверняка отводится Польше, а Литва будет «подхрюкивать», набивая себе цену.А вот перспективы дальнейших коммерческих споров с «Газпромом» остаются туманными.При желании власти прибалтийской республики наверняка могут предъявить России новые требования на сотни миллионов, а то и на миллиарды евро. Соблазн велик: как подмечает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев, «Газпром» видится литовцам очень богатой компанией, с которой можно «что-нибудь состричь». Получить, так сказать, нетрудовые доходы. Вытащить счастливый лотерейный билет.С другой стороны, есть ли смысл наступать на те же грабли?Тягаться с юридическим департаментом «Газпрома» могут только первоклассные адвокаты, услуги которых, как уже выяснилось, стоят недешево. Но гарантий успеха не дают даже они.Алексей Ильяшевич