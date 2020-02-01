Когда ФРГ интегрировала ГДР, никто и не скрывал, что речь идёт об аншлюсе в целях восстановления единства страны. Никто не пользовался ширмой в виде конфедерации, координации законодательства, не апеллировал к общим культурным кодам, которых, если посмотреть на разницу диалектов и время, проведённое в виде конгломерата лоскутных княжеств, намного меньше, чем в отношениях России с Украиной и Белоруссией.Россия не прислушалась к своим врагам Англии и Франции, требовавших не объединять общего врага Германию. Но Горбачёву так хотелось в Европу, что он пёр напролом. Теперь благодарная Германия вонзила тысячу ножей в спину России, когда та завела речь об интеграции своих исторических территорий в лице Украины и Белоруссии. Предательство никогда не бывает рентабельным.Александр Халдей