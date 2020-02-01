С украинской В«оборонкиВ» свалились последние шаровары

Удивительные метаморфозы порой происходят с некоторыми полководцами, когда они выходят в отставку. Находясь при должности, они обычно бодры, решительны и полны оптимизма относительно боевых перспектив подчиненных им войск. Но едва уйдя в отставку, с готовностью открывают озадаченной общественности всю подлинную погибельность состояния дел в только что оставленном ими ведомстве. Именно такие превращения на наших глазах происходят с недавним начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генералом армии Виктором Муженко, которого в минувшем сентября президент Владимир Зеленский уволил с военной службы и отправил на покой.Если конкретнее: 6 марта прошлого года тогда еще начальник Генштаба ВСУ Муженко на встрече с иностранными военными атташе в Киеве победно заявлял: «Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, а уже и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года мы в два раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами».Это, дескать, станет возможным, фонтанировал оптимизмом генерал армии, потому, что его страна увеличила военным расходы в 2019 году разом на 15,7%. При этом на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны Украина Киев в том же году намеревался направить порядка 17 млрд. гривен (около $ 612 млн.) из общего фонда госбюджета и 17,4 млн. гривен (около $ 620 тыс.) — из специального. Итого — без малого миллиард «зеленых» с четвертью. Прямо скажем — немало для дотла разоренной гражданской войной страны.И вот минул практически год со времен той «тронной» речи. На днях теперь уже военный пенсионер Муженко счел необходимым вполне компетентно порассуждать в прессе о реальных, а не придуманных им же итогах работы оборонпрома. И немедленно обнаружились крайне любопытные и очень неприятные для Киева вещи. По признанию бывшего начальника Генерального штаба ВСУ, на Украине налицо практически совершеннейший коллапс военной промышленности.Впрочем, послушаем лучше самого вдруг «прозревшего» украинского генерала: «Предварительный анализ показал, что начиная с прошлого года выход из строя (в войсках — „СП“) техники в связи с полным израсходованием ресурса (в количественном показателе) вдвое превышает возможности ее замены… Закупка осуществляется по принципу: покупаем не то, что нам срочно нужно, а то, что уже есть в наличии. Доклады о выполнении ГОЗ (гособорозаказа — „СП“), о том, что в войска поступили тысячи новых образцов ВВТ, являются ни чем иным, как самообманом. Реальное количество основных образцов в разы, а то и на порядок ниже».Как теперь выясняется, взаимодействие Министерства обороны Украины и концерна «Укроборонпром» нынче осуществляется таким порядком. Военные формируют список своих потребностей в новых вооружениях. На их производство Киевом ежегодно выделяются немалые суммы. Естественно, немедленно появляется масса директоров заводов, которые желали бы эти деньги поскорей проглотить. Они горячо заверяют генералов: «Все сделаем в лучшем виде, не извольте сомневаться!».Но когда оговоренные контрактами сроки проходят, выясняется, что в разоренных цехах даже конь не валялся. Просто потому, что они совсем пустые, эти цеха. Или заполнены обездвиженным металлоломом в форме работавших еще при царе Горохе станков. На которых не то, что современное оружие — табуретки изготовить давно не получается.Естественно, возникает скандал, казенные деньги у предприятия Киев отбирает. И, чтобы все же освоить бюджетные ресурсы, перенаправляет их туда, где еще хоть что-то шевелится. В итоге в армию приходит не то, что ей нужно, а то, что современная Украина в состоянии пока еще самостоятельно производить.В качестве примера результата такого рода «работы» Муженко привел ситуацию с поставками ВСУ самостоятельно разработанных Украиной и действительно конструктивно неплохих бронетранспортеров БТР-4 «Буцефал». По планам Генштаба ВСУ, подписанных, как теперь выясняется, самим же Муженко, на сегодняшний день в украинских войсках уже две бригады должны были полностью перевооружиться именно на такие боевые машины. На самом деле не перевооружена ни одна. Поскольку с 2008 года, когда было начато производство этих БТР, с «Буцефалами» связаны одни только скандалы.Сначала в мае 2012 году новыми бронетранспортерами соблазнился было Казахстан. И выразил готовность совместно с Киевом изготовить 100 единиц. Но, едва получив только тестовый экземпляр, в ужасе вернул его обратно. 21 мая 2014 года председатель правления нацкомпании «Казахстан инжиниринг» Болат Смагулов заявил, что единственный БТР-4 возвращён украинской стороне «в связи с выявленными недочётами в конструкции».В 2013 году рухнул и контракт на поставку в Ирак 420 таких же БТР на общую сумму 457,5 млн долл. При этом учтем еще одно важное обстоятельство: заказ оплачивал Пентагон из собственных средств. Но почти сразу же представитель комиссии по безопасности и обороне парламента Ирака Шиван Мухаммед Таха обвинил поставщиков в том, что БТР «очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации».Часть украинских «Буцефалов» все же удалось «впарить» иракцам. Остальные Багдад категорически отказался брать даже даром.Тем временем руководство Украины попыталось разобраться в причинах этого международного позора. Были проведены экспертизы оскандалившихся бронетранспортеров в Институте электросварки им. Е.О. Патона. По заключению ученых, основной причиной возникновения трещин на корпусах «Буцефалов» являлось использование ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» при изготовлении корпусов низколегированной сварочной проволоки. Служба безопасности Украины возбудило дело по статье «Диверсия».И что же? Ровным счетом ничего. Проклятые трещины в бронекорпусах «Буцефалов» не вышло у Киева победить и поныне. Совсем недавно, 23 января 2020 года, украинское информационно-консалтингового агентства «Діфенс Експрес» опубликовало статью «Новые БТР-4 для армии: еще не сделаны, но уже трещат по швам». По сведениям автора, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению получило три корпуса для сборки БТР-4 производства все того же Лозовского кузнечно-механического завода. На изделиях, как и положено, - клейма военной приемки Министерства обороны Украины, якобы подтверждающие качество продукции. Но уже в Харькове были обнаружены все те же многочисленные трещины, просто в целях маскировки густо замазанные краской.В подобных условиях борьба украинских генералов с матерой халтурой в военной промышленности собственной страны напоминает тщетные усилия Иванушки-дурачка в битве со сказочным Змеем Горынычем. Сколько голов у этого чудовища не рубай — все равно тут же отрастают новые! Что прикажете делать военным в Киеве, с которых все же спрашивают за переоснащение шестой год воюющей за Донбасс армии?Правильно, выход единственный, подсказанный еще незабвенным Остапом Бендером: «Заграница нам поможет!». Складывается впечатление, что чем дальше — тем больше Киев и в этом отношении надеется исключительно на подаяния Запада. И речь теперь, как выясняется, уже не об одних только прогремевших в свое время переносных противотанковых комплексах FGM-148 «Джавелин», в апреле 2018 года полученных Киевом в дар от Соединенных Штатов, но так ни разу и не «засветившихся» в Донбассе. И не о дополнительных патрульных катерах типа «Айленд», пришедших оттуда же в прошлом году в Одессу. Нет, вне всяких сомнений Киев и Вашингтон давно ведут переговоры о поставках и от США, и от других стран Запада куда более широкой линейки образцов современного оружия и боевой техники.О чем именно тогда? Это стало понятно на днях, 12 февраля 2020 года на брифинге полковника Владислава Шостака, представителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины. От него мы узнали, что потребности ВСУ в различных новых образцах ракетного оружия в нынешнего году оцениваются в 95 единиц. Даже по самым оптимистичным оценкам местная оборонная промышленность, хоть тресни, не даст армии и трети (максимум 33 единицы).Подобная картина и по артиллерии (требуется минимум 160 единиц, выйдет никак не более 70), и по бронетехнике (200 и 70 соответственно). Если переоснащение ВСУ пойдет и дальше такими же темпами, заявил полковник Шостак, к 2025 году доля новых и модернизированных образцов оружия и военной техники в войсках Украины составит от 10% до 35%. Что сделает ВСУ малопригодными для боевых операций даже против слегка продвинутых африканских племен. Типа тех, что воюют сегодня между собой в Ливии.Для сравнения: как заверил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, этот же показатель в Вооруженных силах России уже даже к концу 2020 года окажется не менее 70%.Хоть сколько-нибудь пристойная картина в ВСУ, как заверил полковник Шостак, может сложиться лишь в случае начала срочной поставки Киеву Западом «иностранных образцов высокотехнологичного ВВТ». Привел он и краткий перечень того, на что в Минобороны Украины, судя по этому брифингу, сегодня «раскатали губу». А именно — самолеты F-16 (блок 62), станции радиотехнической разведки, комплексы радиоэлектронной борьбы, сверхмалые подводные лодки класса «Дракон», танко-десантные корабли класса «Ньюпорт», 155-мм самоходные установки «Краб».Из этого перечня для широкой общественности не новость — только претензии ВСУ на списываемые американские истребители F-16. О подобных мечтаниях времен президента Петра Порошенко написали еще в декабре 2018 года в статье «Киев мечтает натянуть шаровары на поношенные F-16». Тогда мы обоснованно выражали сомнения, что Украина даже на самых льготных финансовых условиях сумеет приобрести у американцев более одной-двух эскадрилий таких самолетов. Поскольку уже проделавшей ту же операцию Польше они достались по 25 миллионов долларов за штуку. А, стало быть, общая цена сделки никак не может быть менее полумиллиарда долларов. Которого у Киева, понятное дело, нет и не предвидится.А вот о стремлении ВСУ заполучить сверхмалые подводные лодки раньше в открытую не говорилось, по-моему, нигде. Если не считать давнего и абсолютно сумасбродного заявления прежнего командующего Военно-Морскими силами Украины вице-адмирала Сергея Гайдука. В 2015 году он поведал: «Мы рассматриваем перспективную структуру ВМС Украины, подводную составляющую. Подводники — это элита ВМС Украины и мы не имеем права потерять эту составляющую. Поэтому мы планируем до 2020 года иметь в составе ВМС подводные лодки и готовы к обсуждению вопросов подготовки экипажей… Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, что наши подводные лодки будут небольшими, учитывая глубины от острова Змеиный до мыса Тарханкут. Тут совсем небольшие глубины — 40−50 метров. Поэтому должны быть небольшие подводные лодки».Давно уже наступил 2020-й, давно окучивает грядки на даче под Одессой бывший вице-адмирал. А лодок у подчиненного ему в прошлом флота так и нет. Ни приспособленных исключительно для подводных диверсий сверхмалых субмарин — никаких. И вряд ли стоит всерьез говорить об украинских подлодках в обозримой перспективе. Поскольку ни инфраструктуры для их базирования, ни подготовленных экипажей, ни кораблей-носителей для подобного оружия у нее нет. Чтобы все это появилось — нужны годы.Больше определенности с танко-десантными кораблями типа «Ньюпорт». Сравнительно небольшие (полным водоизмещением 8742 тонн) они способны принимать на борт до 29 танков и до 400 морских пехотинцев каждый. Развивают приличную скорость — до 20 узлов. Вооружены четырьмя 76-мм артустановками.К началу 70-х годов прошлого века в США была построена серия таковых из 20 единиц. Но к первой половине 90-х годов двенадцать «Ньюпортов» были проданы Мексике, Китаю, Бразилии, Австралии, Испании, Марокко, Чили и Малайзии. Еще семь американцы приспособили в качестве мишеней и сами утопили на учениях и при испытаниях новых ракет. На плаву остался единственный ТДК — пятидесятилетний Boulder (бортовой номер LST-1190), который ожидает утилизации в Филадельфии. Вот лишь о поставке его Киеву и может идти сегодня речь.Вероятно, это действительно было бы весьма ценное приобретение для ВМСУ. Просто потому, что в их рядах остался единственный десантный корабль — «Юрий Олеференко» (бывший «Кировоград»), базирующийся в Очакове. Практически ровесник последнего «Ньюпорта», он значительно меньше «американца». Соответственно, и возможности украинского корабля по высадке десанта тоже в разы скромнее. Поэтому, как представляется, вполне оправдан интерес Минобороны Украины к обреченному было на заклание в Филадельфии Boulder.Из конкретных образцов ВВТ, названных на брифинге в Киеве, остается 155-мм самоходная артустановка «Краб». Сравнительно новое детище польских ученых и конструкторов на гусеничном шасси южнокорейской самоходной гаубицы К9 Thunder. Минимальная дальность стрельбы составляет 4,7 км, а максимальная для снаряда с реактивным ускорителем — в пределах 40 км. Эффективная — около 30 км. Первые восемь экземпляров Войско Польское получило в 2012 году.Интерес Киева к этой самоходке особенно понятен с учетом ее чисто «натовского» калибра, ведь Украина на всех углах трещит о своем стремлении в альянс. Неясно другое: что теперь там собираются делать с разработкой в Краматорске собственной САУ «Богдан» точно такого же калибра и со стволом отечественного производства? Работа над этой боевой машиной с большой помпой началась в 2009 году. Пока готов всего один опытный экземпляр. На испытания его выкатили в декабре 2019 года. Теперь — все, испытания можно сворачивать? Поскольку проще и надежнее выпросить у поляков уже готового «Краба»?Таким образом — вопросов брифинг породил уйму. Вне всякого сомнения только одно: несмотря на победные реляции в столице Украины о неуклонном и правомерном перевооружении ее армии, исходящая от нее угроза безопасности Донбасса с каждым годом все эфемерней. Остальное — пока лишь сказки от грозных на словах «жовто-блакитных» генералов и адмиралов. С которыми они охотно расстаются, только уходя на пенсию.Сергей Ищенко