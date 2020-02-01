НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Базы НАТО, безрезультативный "Минск", скандалы на Луганщине, украинизация "детей из подвалов"

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и оставалась напряженной. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуществили два обстрела нашей территории, применив минометы, ПТУР, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 249 раз; 14 защитников Республики погибли, девять получили ранения. Среди мирного населения ранения получили семь человек, повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждения и разрушения получили 18 жилых домовладений.БАЗЫ НАТОВ начале недели в информационном пространстве обсуждалось заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка о строительстве двух новых военных баз – в Мариуполе и Северодонецке – по стандартам НАТО. По его словам, эти два военных объекта уже начали возводить в "чистом поле".Многие отметили, что на прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео в украинской столице встретился с президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине в ее стремлении вступить в НАТО. По мнению большинства аналитиков, эти события связаны, и Помпео, скорее всего, обещал поддержку не только моральную. Конечно же, все прекрасно понимают, что часть средств, выделяемых США, будут разворованы, но стратегические объекты все равно будут построены, поскольку очень важны для Америки.Нужно понимать, основная цель американцев – не Украина. Строительство баз НАТО на оккупированных территориях Народных Республик несет угрозу не только Донбассу, но и всему югу РФ.Исходя из действий НАТО за последние полвека, тактика и стратегия альянса абсолютно не изменилась. На первом этапе, в непосредственной близости от предполагаемого объекта нападения идет строительство военных баз и инфраструктуры в так называемых дружественных странах. Вторым этапом идет концентрация материально-технических средств. И третий этап предполагает переброску солдат и непосредственно саму военную агрессию. Простыми словами: США начали готовить на Украине плацдарм для возможного наступления на Российскую Федерацию. В пользу этой теории говорит очень много фактов, и перечислять их можно до бесконечности. Относительно территории ЛНР можно обозначить ключевые. Северодонецк – крупный промышленный город с хорошо развитой инфраструктурой и транспортной логистикой. Находится в менее 100 км от границы РФ, ведь бывшая Луганская область граничит с Ростовской областью. В непосредственной близости с границей, в Чертковском районе Ростовской области, находятся стратегические российские объекты, при уничтожении которых можно нанести существенный урон обороноспособности страны и огромный экономический ущерб. Если обратится к истории, то можно вспомнить лето 1942 года, когда гитлеровская Германия использовала данное направление для выхода к Сталинграду и на Кавказ.Жителейям Украины нужно понять оду простую истину. Подобные действия украинского правительства и "преЗЕдента мира" не останутся без внимания. Они ставят под вопрос само существование государственности и подвергают огромному риску всех граждан. Ведь любое государство в случае агрессии будет вынуждено защищаться, а это приведет к неминуемым человеческим жертвам."Война – это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди" (Уинстон Черчилль).ДОГОВОРИЛИСЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ12 февраля состоялось очередное заседание Контактной группы в Минске. Очень символично, что в этот день ровно пять лет назад были достигнуты договоренности и подписан "Минск-2". С того момента повестка дня практически не изменилась. Украина до сих пор не выполнила полностью ни один пункт. Видимо, "незалэжная" подзабыла, в каком положении она тогда оказалась. Тысячи украинских солдат были блокированы армиями Республик в Дебальцевском котле. Сотни убитых, тысячи раненых и пропавших без вести. Тогда как за спасательный круг Порошенко схватился за Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Лишь благодаря лидерам России, Германии и Франции Народные Республики пошли на уступки Украине, надеясь на ее порядочность и дипломатическую этику. Но только потом стало понятно, что этих качеств с момента госпереворота в Киеве, в украинском правительстве не осталось. По сути, страны-гаранты выполнения Минских соглашений, ЛНР и ДНР были обмануты.Если вначале наблюдалась положительная динамика: был обговорен механизм взаимодействия, заработала Контактная группа, систематически проходили встречи в нормандском формате, была выработана "формула Штайнмайера", то с осени 2016 года руководство Украины фактически блокировало Минские соглашения.Относительная оттепель настала с приходом нового президента Зеленского. На него возлагали большие надежды, но, видимо, зря… Официальный Киев еще больше стал юлить, предлагать изменить очередность выполнения пунктов Минских соглашений, ввести в Донбасс некую миротворческую миссию под эгидой ООН, расширить полномочия ОБСЕ и много еще чего, что не имело никакого отношения к достигнутым договоренностям. Несмотря на это, 9 декабря 2019 года в Париже был проведен "нормандский саммит". По его итогам лидеры четырех стран приняли коммюнике, в котором украинская сторона взяла обязательства провести обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения, закрепить в законодательстве на постоянной основе особый статус Донбасса с учетом "формулы Штайнмайера" и провести новый отвод войск от линии соприкосновения.После нормандского саммита прошло уже два месяца, но из всех пунктов коммюнике выполнен только один – обмен пленными, и то частично, поскольку процессуальной очистки некоторые наши граждане дожидаются до сих пор.Если обобщить результаты заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 12 февраля, то, к сожалению, фраза "договорились договариваться" не утратила свою актуальность. Как и на прошлой встрече поднимали и обговаривали много вопросов, но это не привело почти ни к каким конкретным результатам. Очень точную оценку действиям украинских представителей дала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она обратила внимание, что Украина имитирует бурную деятельность, но на самом деле не делает абсолютно ничего для продвижения в реализации Минских соглашений.СИТУАЦИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ ВСУ ЛУГАНЩИНЕНа оккупированной части ЛНР на прошедшей неделе не обошлось без очередных скандалов и акций протеста.Вначале отметились власти Лисичанска, которые, вместо борьбы со стихией, не придумали нечего лучше, как проинформировать граждан о действиях при выпадении снега с дождем при пониженной температуре воздуха. Отсутствие топлива и нормальной материальной базы в ЖКХ города привело к тому, что Лисичанск был практически парализован. Местные жители в социальных сетях обрушили шквал критики на действия местных чиновников. Обратили внимание и на публикацию на городском сайте, где мастер производственного обучения лисичанских территориальных курсов гражданской защиты Ирина Гордиенко рассказала, как нужно себя вести при неблагоприятных погодных условиях. Вместо того, чтобы чистить дороги и устранять последствия снегопадов, власти рекомендуют "помоги себе сам" – так охарактеризовали данную публикацию местные активисты.Несмотря на все заверения Киева о снижении для населения цен на газ и услуги ЖКХ, платежки, которые пришли жителям Старобельска, показали совсем обратное. Данный факт заставил 12 февраля выйти их на митинг с требованиями понизить цены, а также отменить плату за транспортировку газа. Активисты обратились в местные органы власти с указанными требованиями, но ответ еще на прошлой неделе дали в Киеве, сказав, что никаких изменений не будет.12 февраля разгорелся скандал вокруг фирмы "Северодонецкое объединение Азот". Специалистов экологической инспекции не допустили к проведению проверки. По словам исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова, к инспекторам вышел человек, который назвал себя представителем охраны и начал мешать проходу по территории. "Все это происходило в грубой форме, почти с матом, "охранник" чувствует себя хозяином и почти богом. Ему совершенно безразличны все госорганы, кто бы туда не пришел. Конечно, проблема не в охраннике, это позиция руководства предприятия и его владельца. Даже поручения премьер-министра для них не является аргументом. Что и говорить о согласовании министерства. Последний раз экологическая проверка на "Азоте" состоялась в 2013 году и это очень показательно. И не важно, что "Азот" – предприятие химической промышленности, которое производит аммиачную селитру, карбамид, азотную кислоту, аммиак, производство которых имеет огромные риски и наносит вред окружающей среде", - рассказал Фирсов.Данная ситуация очень наглядно иллюстрирует нынешнее положение вещей и обыденна для всей Украины. Сейчас олигархи, которых Зеленский обещал приструнить, еще больше почувствовали вседозволенность, и список неприкасаемых с каждым днем увеличивается.Вопрос, который задал луганскому губернатору Сергею Гайдаю представитель Международного комитета Красного Креста в Северодонецке Себастьян Фюстье еще в 2019 году, - "Сможет ли автомобиль скорой помощи проехать по восстановленной части моста у Станицы Луганской?" - оказался риторическим. Несмотря на все заверения Гайдая о надежности моста, медики боятся по нему ездить. Данный факт был неоднократно отражен в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ на этой неделе. Они отметили, что медицинские работники и представители международных организаций на носилках и каталках транспортируют пожилых и тяжелобольных людей в обе стороны моста.Все, что происходит сейчас на нашей территории, оккупированной Украиной, на фоне заявлений Зеленского "сделать процветающий край" вызывает гнев у всех граждан ЛНР. Здесь можно провести параллель с высказыванием заместителя губернатора Днепропетровской области Филатова, которое объясняет слова украинского президента: "Нужно давать мразям любые обещания... А вешать... Вешать их надо потом"УКРАИНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ ДОНБАССАСтепень цинизма украинской власти выходит за рамки здравомыслия и нормальной логики. На прошедшей неделе Зеленский провел совещание, на котором призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса. По его словам, Украина должна наладить контакт с гражданскими людьми, которые "находятся на оккупированных территориях". Он также подчеркнул, что Украина должна бороться за своих граждан, и предложил разработать специальную программу по обеспечению молодых людей документами, подтверждающими украинское гражданство, дать возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины.Наверное, президент "незалэжной" подзабыл, что он хочет интегрировать в украинское пространство тех самых подростков, которые с подачи его предшественника сидели в подвалах, которые по вине Украины были лишены детства, а некоторые и родителей. Они на себе ощутили всю "любовь" украинских военных к гражданскому населению, их земляки считаются колорадами и ватниками…Перечислить все невозможно, поскольку за шесть лет можно уже издать энциклопедию в двенадцати томах о зверствах и преступлениях Украины против жителей Донбасса. Какую историю предлагает учить Зеленский? Там, где Бандера герой, а их прадедушки и прабабушки преступники? Где георгиевская ленточка – запрещенная символика, а фашистская символика разрешена? Или в новейшей истории они будут читать параграфы, где учат убивать их пап и мам? О каких возможностях и перспективах может идти речь, если даже те, которые сейчас проживают на оккупированных территориях Донбасса и имеют украинское гражданство, лишены всяких прав и считаются изгоями? Слово "переселенец" – черная метка для человека на Украине, и подтверждений этому факту огромное количество.Для того чтобы изменить мнение об Украине наших жителей, нужно призвать всех виновных в геноциде населения Донбасса к ответственности, покаяться, выплатить репарации и ждать еще очень много лет прощения, пока не зарастут сердечные раны…16 февраля — Луганск