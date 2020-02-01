Офицер ВСУ потерял в кафе флешку с секретной информацией – Народная милиция

Начальник отделения службы защиты государственной тайны 46-й бригады ВСУ, отмечая с коллегой День святого Валентина, потерял флеш-накопитель с секретной информацией. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"14 февраля во время проверки сведений составляющих государственную тайну, начальником отделения защиты государственной тайны (ЗГТ) штаба 46-й бригады установлен факт пропажи флеш-накопителя с секретными данными бригады, а также папки с документами, среди которых боевые распоряжения командирам первого и третьего батальонов", - сообщил он.

"Согласно данным наших источников, начальник секретного отделения службы ЗГТ 46-й бригады, воспользовавшись слабым контролем личного состава со стороны командования бригады, 13 февраля под предлогом доведения секретных распоряжений командиру батальона убыл из расположения части в населенном пункте Геевка, при этом в сопровождение взял сотрудницу секретного делопроизводства", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что работники секретного отдела решили отпраздновать День святого Валентина в одном из увеселительных заведений Счастья, где, по всей видимости, и был утерян флеш-накопитель.

В бригаду для проведения оперативных мероприятий прибыла группа сотрудников военной контрразведки СБУ, которые начали проведение опросов военнослужащих бригады, а также работников кафе.

"Кроме того, во время обыска кабинета командира третьего батальона 46-й бригады подполковника Лахман сотрудниками СБУ обнаружен тайник с двумя квадрокоптерами. Согласно его объяснений, данные беспилотные летательные аппараты он планировал продать", - сказал Филипоненко.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 февраля — Луганск