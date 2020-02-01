ВСУ разместили на линии соприкосновения машину разведки и группу РЭБ – Народная милиция

Киевские силовики разместили на линии соприкосновения боевую разведывательную машину и мобильную группу радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он констатировал, что ВСУ продолжают использовать режим прекращения огня для размещения вооружения и военной техники вблизи населенных пунктов.

"Согласно нашим источникам, по указанию военного преступника (полковника Артема) Богомолова боевики 72-й бригады разместили одну боевую разведывательную машину в жилом районе населенного пункта Попасная", - заявил Филипоненко.

"Одновременно с этим командованием бригады отданы распоряжения на работу мобильной группы радиоэлектронной борьбы 20-го батальона в районе населенного пункта Золотое с целью подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ", - добавил офицер пресс-службы.

Он отметил, что все факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее киевские силовики средствами РЭБ препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в районе Золотого и села Выскрива.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 февраля — Луганск