ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 20 боеприпасов – Народная милиция

Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики более 20 боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что за сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв район поселка Смелое.

"Всего по территории Республики противник выпустил 24 различных боеприпаса, в том числе восемь мин", - заявил Филипоненко.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 февраля — Луганск