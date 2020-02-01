СБУ изъяла из тайника бойцов ВСУ под Попасной более тысячи боеприпасов – Народная милиция

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и изъяли из тайника киевских силовиков вблизи Попасной более тысячи боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Согласно данным нашей разведки, с целью проведения разбирательства по фактам хищения вооружения в 72 бригаду прибыла рабочая группа оперативно-тактической группировки "Север", - сообщил он. - Поводом для прибытия рабочей группы послужил факт обнаружения сотрудниками СБУ вблизи населенного пункта Попасная схрона с боеприпасами, в котором находилось более тысячи патронов 7,62-мм, пять гранат Ф-1 и четыре выстрела к ручному противотанковому гранатомету".

Офицер пресс-службы уточнил, что сотрудники СБУ задержали трех военнослужащих второго батальона 72-й бригады, причастных к хищению вооружения, а в отношении командира батальона проводится служебное разбирательство.

Ранее Филипоненко сообщал, что украинские правоохранители задержали военнослужащего ВСУ, организовавшего в заброшенном доме в Золотом тайник с оружием и боеприпасами для их дальнейшей продажи.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 февраля — Луганск