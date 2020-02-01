Почему в магазине не нужно платить за разбитый товар

Случайно в супермаркете можно легко задеть банку или бутылку. На звон сразу же прибегают охранники – но по закону не случилось ничего страшного и платить не нужно.ЗЗПП и ГК РФВ первую очередь не нужно ссылаться на набивший всем оскомину Закон о защите прав потребителей (ЗЗПП). При любых проблемах плясать следует от более серьезного документа: Гражданского кодекса Российской Федерации. 211 статья оного кодекса прямо говорит, что: «Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором». Вы с магазином договор заключали? Законы нарушали? Нет? Ну и идите себе домой.Сами виноватыИтак, платить не придется если: в магазине слишком узкие проходы (берите с собой линейку, по закону они должны быть не менее 1,4 метра в ширину); товар расположен неустойчиво (тут трактовать можно по-разному, но обычно закон остается на стороне покупателя); если вы зацепили товар в падении, поскользнувшись на мокром полу (в этом случае магазину вообще можно вчинить собственный иск); товар упал уже с ленты на кассе — извините, но ответственность лежит уже на кассире.Борзый охранникОхранники в магазинах — песня отдельная. Эти ребята все поголовно больны комплексом Наполеона и ведут себя под стать императору. Если один из таких блюстителей порядка посмеет поднять руку на покупателя, то светит ему статья 203 УК РФ — то есть, превышение полномочий работником частной охранной фирмы. Это, на минуточку, подразумевает до семи лет тюрьмы не в меру ретивому ЧОПовцу. Возмещать же стоимость разбитого прямо у кассы вы не обязаны: сообщите администратору, что готовы заплатить после суда.Когда заплатить придетсяТовар был у вас в руках? Вы сами были пьяны? Дрались? Кинули бутылку дорогого вина в стену с воплем «рожи буржуйские»? Простите, но в этих случаях платить все же придется. На кассе просто пробьют разбитый товар как купленный, а вы отправитесь восвояси, сжимая в трепетных объятиях осколки.источник