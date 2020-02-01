Более 450 жителей Антрацита бесплатно посмотрели фильм в рамках акции ОД "Мир Луганщине"

Более 450 жителей Антрацита посетили бесплатный показ фильма "Движение вверх", организованный активистами общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино". Об этом сообщили в пресс-службе движения."В Антрацитовском центральном городском Дворце культуры имени Ленина 16 февраля в рамках проекта "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине" состоялся бесплатный показ фильма "Движение вверх". Всего показ фильма в Антраците посетили более 450 жителей города", - говорится в сообщении.На показе присутствовали почетные граждане города, активисты проектов "Забота о ветеранах", "Молодая Гвардия" и "Дружина" ОД "Мир Луганщине", а также трудовые коллективы, жители и гости города.Руководитель исполкома Антрацитовского теротделения ОД "Мир Луганщине" Ольга Панина напомнила, что ранее в поселке Дубовский Антрацитовского района в рамках проекта "Мир кино" был организован показ "Легенды №17"."Проект был создан для того, чтобы дать возможность жителям всех населенных пунктов смотреть фильмы на широкоформатном экране. Проект "Мир кино" нашел отклик среди жителей республики и успешно работает на всех территориях", – сказала Панина."Я благодарна ОД "Мир Луганщине" за организацию таких мероприятий. Мы всей семьей посмотрели фильм и хорошо провели выходной день. Хочется, чтобы этот проект продолжал работать дальше", – отметила жительница Антрацита Людмила Короваева.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске, прифронтовом поселке Фрунзе Славяносербского района и Стаханове.16 февраля — Луганск