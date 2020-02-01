Паспорта РФ делают жителей Донбасса гражданами могучего государства – активист

Получение паспортов России в упрощенном порядке дает жителям ЛНР и ДНР возможность стать гражданами могучего государства. Об этом ЛИЦ заявил председатель общереспубликанского профсоюза работников агропромышленного комплекса Денис Кандырин."Я родился в Советском Союзе, в поселке Новосветловка, Краснодонского района Ворошиловградской области. В тех местах, которые всегда были неотъемлемой частью русских земель. Получая паспорт России и давая при этом присягу на верность Российской Федерации, я ощутил себя гражданином великого могучего государства", – отметил он."В условиях экономической и транспортной блокады, которую нам устроила Украина, наш агропромышленный комплекс активно работает с Российской Федерацией по направлению лизинга – это сотрудничество по закупке техники", – рассказал Кандырин.Профсоюзный лидер добавил, что "эта государственная программа, предложенная главой Республики Леонидом Пасечником, дает свои положительные результаты"."Огромная благодарность руководству Российской Федерации за то, что предоставили нам такую возможность – стать гражданами России. Это дает нам стабильность как внутри Республики, так и за ее пределами. Уверен, что пройдет время, и мы обязательно станем частью великой России", – подчеркнул он.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.16 февраля — Луганск