В«Украинский феноменВ» Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы на всей территории страны, в том числе и на полуострове Крым. Высказывания президента Украины цитирует информационное агентство ТАСС.«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму», - сказал глава государства.Нет, выборы в Крыму это конечно интересно, но вопрос в том, кого собрался выбирать украинский народ на территории одного из российских регионов?Я не готов говорить о том, что президент Украины Владимир Зеленский неадекватен. По крайней мере, я не смогу этого доказать, так как многие из его поступков и высказываний вполне логичны и рациональны. Но иногда он говорит такое, что нельзя воспринимать в качестве умозаключений психически здорового человека.Выборы в Крыму прошли давно и успешно. Более того, в Крыму в 2014 году также прошел референдум, который и определил дальнейшую судьбу полуострова. И вряд ли Зеленскому не известен данный факт. Любые попытки руководства Украины провести какие-либо мероприятия на территории Крыма выглядят абсурдно, так как в данном регионе практически не осталось граждан Украины, наделенных правом избирать и быть избранными. В 2014 году украинские паспорта уезжали на свалку буквально «оптом», и сегодня каждый первый житель Крыма и де-факто и де-юре является гражданином РФ.В свете данных событий абсолютно непонятно, кого собирается выбирать Зеленский на территории Крыма, и кто те люди, которые смогут принять участие в «запланированных» Киевом выборах.Нет, наверное, Зеленского можно понять. Иногда, а в последнее время все чаще и чаще, он идет на поводу своего инстинкта самосохранения и говорит исключительно то, что от него хотят услышать. Я долго думал над тем, как охарактеризовать подобную манеру поведения украинского национального лидера, но это гораздо лучше сделала за меня российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.В президентстве Владимира Зеленского наблюдается «украинский феномен», заявила телеведущая Ольга Скабеева в телеграм-канале.Журналистка показала в своей публикации видео, на котором Зеленский в бытность комиком пародировал президента Украины, который обещает присоединить к своей стране Крым.«Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — изрек в свое время Зеленский, находясь в образе.Бла-бла-бла и всякую чушь… По мнению Скабеевой, в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем, и в свете последних событий с ней весьма сложно не согласиться. Иначе как чушью, назвать предложения украинских чиновников провести выборы на территории одного из регионов РФ и организовать перепись населения Крыма со спутника, при помощи специалистов ООН, нельзя.И проблема современной Украины совершенно не в том, что Владимир Зеленский в свое время весьма профессионально вжился в образ учителя истории Василия Петровича Голобородько, волею судеб ставшего президентом Украины в весьма сложное для страны время, а в том, что даже став президентом, Владимир Зеленский продолжает играть роль Василия Голобородько.Нет, он не ведет аскетичный образ жизни, не проживает в одной квартире со своими родителями и не ездит на работу на велосипеде. Зеленский может позволить себе гораздо большее. Но во всем остальном он действительно продолжает играть роль Голобородько, который совершенно не понимает, что делать с тем пластом проблем, который свалился на его голову после неожиданной победы в президентской гонке.Владимиру Зеленскому уже 42 года, и ему наверняка весьма сложно перестроить свой образ мышления и отказаться от тех привычек и моделей поведения, которые сформировались в его мировоззрении за прошедшие годы. И суть «украинского феномена», о котором говорит Скабеева, заключается в том, что Зеленскому гораздо проще сыграть роль президента Голобородько, чем роль президента Зеленского, которая ему совершенно незнакома.По факту получилась до безумия комичная ситуация. Проголосовав за Владимира Зеленского украинский народ «завел на престол» Василия Голобородько, наивного обывателя с полным отсутствием руководящего опыта и непониманием того, что ему делать на данной должности. Вот он и выдает в эфир «бла-бла-бла и всякую чушь», пытаясь укрыться за привычным ему образом Василия Голобородько, который, несмотря на все его откровенные минусы по факту все же является хоть и неоднозначным, но все же положительным героем.Сложно сказать, чем обернутся для страны попытки Владимира Зеленского заместить себя на должности президента Василием Голобородько, но лично мне на фоне рассуждений об «украинском феномене» сразу вспомнился один анекдот.«Приходит мужик к доктору: — Доктор, я феномен? — В чем же Ваш феномен, батенька? — спрашивает доктор. — У меня яйца звенят, — отвечает пациент. — Да Вы, батенька, не феномен, Вы — мудозвон!».Как-то так.Алексей Зотье