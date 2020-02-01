"Донбасс порожняк не гонит": переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента

Некоторые фразы президента Владимира Путина можно считать непереводимой игрой слов, рассказали переводчики главы государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».Так, советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков привел в пример выражение, вызвавшее у него затруднение.«Он (Путин. — Прим. ред.) сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», — вспомнил он.Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор. Например, выступая на Петербургском экономическом форуме в 2017 году, Путин в шутку сказал собравшимся «Вольно!»«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», — отметил Садыков.Третий секретарь департамента Наталья Красавина также рассказала, что сказанную Путиным фразу «Донбасс порожняк не гонит» долго обсуждали в переводческом сообществе. В итоге ее перевели как «Донбасс ерунды не говорит».Источник