Синоптики прогнозируют 17 февраля в ЛНР от 9 градусов мороза до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 17 февраля будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 16 февраля до 21.00 17 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 1-3 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 18 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 1-6 градусов тепла. 19 февраля - переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.

16 февраля — Луганск