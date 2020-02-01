Жителей Луганска будут мотивировать, чтобы они сохраняли гражданство Украины



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в то время, «пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях».

По мнению президента, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.



«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории», — заявил Зеленский.

По его мнению, на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом необходимо открыть центры предоставления админуслуг, где жители оккупированных территорий смогут оформить необходимые для украинского гражданства документы.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины — дисциплин, которые сейчас не преподаются на оккупированных территориях, а также расширение количества вузов, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное. Новости Украины - Сегодня, 22:16 23 Украина начала разработку программы, которая будет мотивировать молодых людей, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, к сохранению украинского гражданства.Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.Глава государства акцентировал внимание на том, что в то время, «пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях».По мнению президента, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории», — заявил Зеленский.По его мнению, на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом необходимо открыть центры предоставления админуслуг, где жители оккупированных территорий смогут оформить необходимые для украинского гражданства документы.Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины — дисциплин, которые сейчас не преподаются на оккупированных территориях, а также расширение количества вузов, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное. Новости Украины - Сегодня, 22:16 23

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