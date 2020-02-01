Волынец распространяет фейки или манипулирует правдой?

Профсоюзный лидер М.Волынец заявил, что по его данным правительство Украины задумало уволить 21 тысячу шахтеров. Якобы, под ударом — горняки Луганской, Донецкой, Волынской и Львовской областей.Эту информацию распространяет в Фейсбуке глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.Он опубликовал у себя на странице слайд некой презентации, которую называет — инсайдерской информацией о запланированных правительством «высвобождениях» работников из-за новой политики власти в отношении государственных угледобывающих предприятий. Источник информации Волынец не называет, не объясняет, что это за слайд, чья это презентация и как она у него появилась.Тем не менее, Волынец утверждает, что согласно этого «документа» на Луганщине планируется уволить 5700 работников шахт (из 8018 трудоустроенных сегодня), из них на ПАО «Лисичанскуголь» — 1700 человек, на ГП «Первомайскуголь» — 4000 человек.Так же Волынец заявляет, что в Донецкой области под «высвобождение» попадут 9300 шахтеров (из почти 20 тысяч работающих), в том числе в Селидово — 5900 человек, в Торецке — 2300 человек, в Мирнограде — 1100 человек.А во Львовской области Волынец отправляет «за забор» — 4800 шахтеров на предприятиях Червонограда и Сокальского района. На Волыни на предприятиях Нововолынска и Иваничивского района собираются «высвободить» 1200 человек (из 1414 тех, что официально работают сегодня).«Всего «высвобождению» подлежит 21 тысяча работников государственных угледобывающих предприятий из 37 тысяч работающих сегодня. Первыми выбросят на улицу почти 9000 пенсионеров», — пишет Волынец.«Реальные цифры «высвобожденных», разумеется, больше. Минимум вдвое. Потому что от каждого рабочего места на градообразующих предприятиях зависит не только жизнь семей горняков, но и работа всего города, его инфраструктуры», — добавил он.КОММЕНТАРИЙ журналисты:Если посмотреть на этот «документ», то скорее это презентация программы по переобучению и переквалификации шахтеров, которые действительно через пять-шесть лет, а может и чуть раньше будут вынуждены искать себе работу. Фраза «высвободить» — не фигура речи, а реальное положение дел. Похожие программы презентовали ПРООН и USAID, в которых рассматривались вопросы экологического закрытия шахт и создание нового локального рынка труда, в том числе обучение шахтеров. Так что мы думаем, что народного депутата Михаила Волынца ввели в заблуждение «нехорошие люди», а он им поверил, и не перепроверил, потому что не успел. Ну не мог же целый народный депутат так цинично манипулировать слайдом из презентации на другую тему (не про увольнение), обманывая всех украинских шахтеров.Новости Украины - Сегодня, 22:28 16