Жены работников Алчевского меткомбината написали письмо Пасечнику. А их мужья начали забастовку
На Алчевском металлургическом комбинате (АМК) работники двух цехов объявили забастовку.
Об этом параллельно написали несколько телеграм-каналов из Луганска и Донецка. Они считают, что письмо опубликованное ниже, скорее настоящее, а ситуация на АМК и впрочем на всех предприятиях ВТС более чем удручающая. Задолженности по зарплатам рабочим и шахтерам и за реализованную продукцию младоолигарха Курченко достигли космических масштабов.
Из-за задолженности по заработной плате 13 февраля объявил забастовку и полностью прекратил работу железнодорожный цех (ЖДЦ), работники которого предъявили ряд требований руководству (на данный момент забастовка продолжается).
По этой же причине бастует доменный цех.
Также жены сотрудников АМК собираются пикетировать администрацию Алчевска 17 февраля, а 18 февраля администрацию главы ЛНР Леонида Пасечника. Экономика - Сегодня, 00:15 19
Об этом параллельно написали несколько телеграм-каналов из Луганска и Донецка. Они считают, что письмо опубликованное ниже, скорее настоящее, а ситуация на АМК и впрочем на всех предприятиях ВТС более чем удручающая. Задолженности по зарплатам рабочим и шахтерам и за реализованную продукцию младоолигарха Курченко достигли космических масштабов.
Из-за задолженности по заработной плате 13 февраля объявил забастовку и полностью прекратил работу железнодорожный цех (ЖДЦ), работники которого предъявили ряд требований руководству (на данный момент забастовка продолжается).
По этой же причине бастует доменный цех.
Также жены сотрудников АМК собираются пикетировать администрацию Алчевска 17 февраля, а 18 февраля администрацию главы ЛНР Леонида Пасечника. Экономика - Сегодня, 00:15 19
Метки: {keywords}