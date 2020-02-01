Блеск или нищета. Что луганчане с паспортом РФ могут получить на территории России
Получив паспорт РФ, в котором нет прописки, многие луганчане сталкиваются с неизбежными вопросами: окажут ли им на территории Росси медпомощь, примут ли в школу ребенка, получится ли официально устроится на работу.
На часть этих вопросов нашли ответы журналисты газеты «Знамя Победы«
Обязательно ли иметь прописку в паспорте?
Согласно действующему законодательству РФ, гражданин не имеет права проживать более 90 дней в регионе, где у него не оформлена регистрация. Если вы все же это делаете, готовьтесь «при обнаружении» облегчить кошелек на 2-3 тысячи рублей в виде штрафа.
Такую санкцию за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении предусматривает КоАП России и, в частности, статья 19.15.2.
Важно! Полицейские на улицах, в наземном транспорте, метро не имеют права бить по пятой странице паспорта, укоряя вас в том, что вы «оказались не в том месте” и задержались в нем «не на то время”. Контроль за соблюдением статьи 19.15.2 имеют право осуществлять исключительно участковые по месту жительства. Разглядывать страницу с «пропиской» — вовсе не прерогатива работников ППС и, тем более, ДПС. Если же это произошло, вежливо укажите на то, что гражданин Российской Федерации правомерно находится в любое время и в любой точке своей страны.
Примут ли в школу?
Детишек, которые не имеют постоянной или временной регистрации, в школы и детские сады принимают по так называемому «остаточному принципу”.
Действует приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, согласно которому родители предоставляют: «...свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории”.
Свидетельства нет? Тогда будьте любезны подождать. Сперва в школу обязаны принять тех, у кого оно есть. А уж потом всех остальных.
Окажут ли медицинскую помощь без прописки?
Неотложная помощь будет оказана в надлежащему объеме. Но когда речь зайдет о помощи, оказываемой в поликлинике или о вызове врача на дом, жителю Хабаровска открыть с ноги двери в кабинет терапевта из Наро-Фоминска или Питера или дождаться в своей постели врача, без регистрации будет не так-то просто.
Работает принцип закрепленности за поликлиникой. Закрепиться без наличия постоянной или временной регистрации в нужной поликлинике получается не всегда. И это, безусловно, правовой казус. Действующий Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи” не предусматривает необходимость наличия вообще какой бы то ни было регистрации. Ни временной, ни постоянной.
В случае возникших трудностей стоит сослаться на приказ Минздрава № 1342н от 21.12.2012 года, разбивая шаблоны «прописочно-регистрационной системы”, которая за
26 лет после отмены института прописки никак не может изжить себя и не подчиняется своим собственным законам.
Можно ли устроиться на работу?
Кадровик не хочет принимать на работу без постоянной или временной регистрации в регионе, где вами найдена вожделенная вакансия? Дескать, «возьмем вас сейчас на работу, а потом — ищи-свищи!”?
Требование крайне надуманное даже с точки зрения элементарной логики. Львиная доля населения страны не проживает по адресу регистрации. Если вы — гражданин РФ и столкнулись с требованием предоставить регистрацию для трудоустройства в столице или любом из городов российских регионов, знайте: оно незаконно!
Как бороться? Записываем беседу с кадровиком на диктофон и обращаемся с исковым требованием в суд. После такого демарша вас возьмут на работу вряд ли (скандалистов и грамотных «качателей прав”, как известно, очень не любят).
«Постирал паспорт»
Если вы хотите переоформить документы, утерянные либо пришедшие в негодность, запросто это можно сделать только по адресу регистрации. Получать внутренний паспорт не в регионе «прописки” значительно дольше и сложнее, чем дома, где все сделают за 10 дней. На это уйдет, как минимум, месяц. А если приспичило «получить не по прописке загран”, приготовьтесь ждать по меньшей мере до 4-х месяцев.
«Дебет с кредитом»
Дебетовую карту вы можете открыть где угодно. В большинстве случаев, если вы имеете постоянное место работы, не составит труда заказать и кредитку. Но все же далеко не каждый банк согласится вам выдать кредит без регистрации в регионе получения займа.
В общем, как вы уже понимаете, жить и работать в России без «прописки” можно, но чтобы эта самая жизнь была полноценной и комфортной, регистрация по месту жительства (хотя бы временная) все же не помешает. Ничего также не поможет лучше, чем знание законов, своих прав и, конечно же, обязанностей гражданина Российской Федерации. Политика - Сегодня, 00:03 52
На часть этих вопросов нашли ответы журналисты газеты «Знамя Победы«
Обязательно ли иметь прописку в паспорте?
Согласно действующему законодательству РФ, гражданин не имеет права проживать более 90 дней в регионе, где у него не оформлена регистрация. Если вы все же это делаете, готовьтесь «при обнаружении» облегчить кошелек на 2-3 тысячи рублей в виде штрафа.
Такую санкцию за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении предусматривает КоАП России и, в частности, статья 19.15.2.
Важно! Полицейские на улицах, в наземном транспорте, метро не имеют права бить по пятой странице паспорта, укоряя вас в том, что вы «оказались не в том месте” и задержались в нем «не на то время”. Контроль за соблюдением статьи 19.15.2 имеют право осуществлять исключительно участковые по месту жительства. Разглядывать страницу с «пропиской» — вовсе не прерогатива работников ППС и, тем более, ДПС. Если же это произошло, вежливо укажите на то, что гражданин Российской Федерации правомерно находится в любое время и в любой точке своей страны.
Примут ли в школу?
Детишек, которые не имеют постоянной или временной регистрации, в школы и детские сады принимают по так называемому «остаточному принципу”.
Действует приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, согласно которому родители предоставляют: «...свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории”.
Свидетельства нет? Тогда будьте любезны подождать. Сперва в школу обязаны принять тех, у кого оно есть. А уж потом всех остальных.
Окажут ли медицинскую помощь без прописки?
Неотложная помощь будет оказана в надлежащему объеме. Но когда речь зайдет о помощи, оказываемой в поликлинике или о вызове врача на дом, жителю Хабаровска открыть с ноги двери в кабинет терапевта из Наро-Фоминска или Питера или дождаться в своей постели врача, без регистрации будет не так-то просто.
Работает принцип закрепленности за поликлиникой. Закрепиться без наличия постоянной или временной регистрации в нужной поликлинике получается не всегда. И это, безусловно, правовой казус. Действующий Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи” не предусматривает необходимость наличия вообще какой бы то ни было регистрации. Ни временной, ни постоянной.
В случае возникших трудностей стоит сослаться на приказ Минздрава № 1342н от 21.12.2012 года, разбивая шаблоны «прописочно-регистрационной системы”, которая за
26 лет после отмены института прописки никак не может изжить себя и не подчиняется своим собственным законам.
Можно ли устроиться на работу?
Кадровик не хочет принимать на работу без постоянной или временной регистрации в регионе, где вами найдена вожделенная вакансия? Дескать, «возьмем вас сейчас на работу, а потом — ищи-свищи!”?
Требование крайне надуманное даже с точки зрения элементарной логики. Львиная доля населения страны не проживает по адресу регистрации. Если вы — гражданин РФ и столкнулись с требованием предоставить регистрацию для трудоустройства в столице или любом из городов российских регионов, знайте: оно незаконно!
Как бороться? Записываем беседу с кадровиком на диктофон и обращаемся с исковым требованием в суд. После такого демарша вас возьмут на работу вряд ли (скандалистов и грамотных «качателей прав”, как известно, очень не любят).
«Постирал паспорт»
Если вы хотите переоформить документы, утерянные либо пришедшие в негодность, запросто это можно сделать только по адресу регистрации. Получать внутренний паспорт не в регионе «прописки” значительно дольше и сложнее, чем дома, где все сделают за 10 дней. На это уйдет, как минимум, месяц. А если приспичило «получить не по прописке загран”, приготовьтесь ждать по меньшей мере до 4-х месяцев.
«Дебет с кредитом»
Дебетовую карту вы можете открыть где угодно. В большинстве случаев, если вы имеете постоянное место работы, не составит труда заказать и кредитку. Но все же далеко не каждый банк согласится вам выдать кредит без регистрации в регионе получения займа.
В общем, как вы уже понимаете, жить и работать в России без «прописки” можно, но чтобы эта самая жизнь была полноценной и комфортной, регистрация по месту жительства (хотя бы временная) все же не помешает. Ничего также не поможет лучше, чем знание законов, своих прав и, конечно же, обязанностей гражданина Российской Федерации. Политика - Сегодня, 00:03 52
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