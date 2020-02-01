Блеск или нищета. Что луганчане с паспортом РФ могут получить на территории России



На часть этих вопросов нашли ответы журналисты газеты «Знамя Победы«

Обязательно ли иметь прописку в паспорте?

Согласно действующему законодательству РФ, гражданин не имеет права проживать более 90 дней в регионе, где у него не оформлена регистрация. Если вы все же это делаете, готовьтесь «при обнаружении» облегчить кошелек на 2-3 тысячи рублей в виде штрафа.

Такую санкцию за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении предусматривает КоАП России и, в частности, статья 19.15.2.

Важно! Полицейские на улицах, в наземном транспорте, метро не имеют права бить по пятой странице паспорта, укоряя вас в том, что вы «оказались не в том месте” и задержались в нем «не на то время”. Контроль за соблюдением статьи 19.15.2 имеют право осуществлять исключительно участковые по месту жительства. Разглядывать страницу с «пропиской» — вовсе не прерогатива работников ППС и, тем более, ДПС. Если же это произошло, вежливо укажите на то, что гражданин Российской Федерации правомерно находится в любое время и в любой точке своей страны.

Примут ли в школу?

Детишек, которые не имеют постоянной или временной регистрации, в школы и детские сады принимают по так называемому «остаточному принципу”.

Действует приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, согласно которому родители предоставляют: «...свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории”.

Свидетельства нет? Тогда будьте любезны подождать. Сперва в школу обязаны принять тех, у кого оно есть. А уж потом всех остальных.

Окажут ли медицинскую помощь без прописки?

Неотложная помощь будет оказана в надлежащему объеме. Но когда речь зайдет о помощи, оказываемой в поликлинике или о вызове врача на дом, жителю Хабаровска открыть с ноги двери в кабинет терапевта из Наро-Фоминска или Питера или дождаться в своей постели врача, без регистрации будет не так-то просто.

Работает принцип закрепленности за поликлиникой. Закрепиться без наличия постоянной или временной регистрации в нужной поликлинике получается не всегда. И это, безусловно, правовой казус. Действующий Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи” не предусматривает необходимость наличия вообще какой бы то ни было регистрации. Ни временной, ни постоянной.

В случае возникших трудностей стоит сослаться на приказ Минздрава № 1342н от 21.12.2012 года, разбивая шаблоны «прописочно-регистрационной системы”, которая за

26 лет после отмены института прописки никак не может изжить себя и не подчиняется своим собственным законам.

Можно ли устроиться на работу?

Кадровик не хочет принимать на работу без постоянной или временной регистрации в регионе, где вами найдена вожделенная вакансия? Дескать, «возьмем вас сейчас на работу, а потом — ищи-свищи!”?

Требование крайне надуманное даже с точки зрения элементарной логики. Львиная доля населения страны не проживает по адресу регистрации. Если вы — гражданин РФ и столкнулись с требованием предоставить регистрацию для трудоустройства в столице или любом из городов российских регионов, знайте: оно незаконно!

Как бороться? Записываем беседу с кадровиком на диктофон и обращаемся с исковым требованием в суд. После такого демарша вас возьмут на работу вряд ли (скандалистов и грамотных «качателей прав”, как известно, очень не любят).

«Постирал паспорт»

Если вы хотите переоформить документы, утерянные либо пришедшие в негодность, запросто это можно сделать только по адресу регистрации. Получать внутренний паспорт не в регионе «прописки” значительно дольше и сложнее, чем дома, где все сделают за 10 дней. На это уйдет, как минимум, месяц. А если приспичило «получить не по прописке загран”, приготовьтесь ждать по меньшей мере до 4-х месяцев.

«Дебет с кредитом»

Дебетовую карту вы можете открыть где угодно. В большинстве случаев, если вы имеете постоянное место работы, не составит труда заказать и кредитку. Но все же далеко не каждый банк согласится вам выдать кредит без регистрации в регионе получения займа.

В общем, как вы уже понимаете, жить и работать в России без «прописки” можно, но чтобы эта самая жизнь была полноценной и комфортной, регистрация по месту жительства (хотя бы временная) все же не помешает. Ничего также не поможет лучше, чем знание законов, своих прав и, конечно же, обязанностей гражданина Российской Федерации. Политика - Сегодня, 00:03 52 Получив паспорт РФ, в котором нет прописки, многие луганчане сталкиваются с неизбежными вопросами: окажут ли им на территории Росси медпомощь, примут ли в школу ребенка, получится ли официально устроится на работу.На часть этих вопросов нашли ответы журналисты газеты «Знамя Победы«Согласно действующему законодательству РФ, гражданин не имеет права проживать более 90 дней в регионе, где у него не оформлена регистрация. Если вы все же это делаете, готовьтесь «при обнаружении» облегчить кошелек на 2-3 тысячи рублей в виде штрафа.Такую санкцию за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении предусматривает КоАП России и, в частности, статья 19.15.2.Важно! Полицейские на улицах, в наземном транспорте, метро не имеют права бить по пятой странице паспорта, укоряя вас в том, что вы «оказались не в том месте” и задержались в нем «не на то время”. Контроль за соблюдением статьи 19.15.2 имеют право осуществлять исключительно участковые по месту жительства. Разглядывать страницу с «пропиской» — вовсе не прерогатива работников ППС и, тем более, ДПС. Если же это произошло, вежливо укажите на то, что гражданин Российской Федерации правомерно находится в любое время и в любой точке своей страны.Детишек, которые не имеют постоянной или временной регистрации, в школы и детские сады принимают по так называемому «остаточному принципу”.Действует приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, согласно которому родители предоставляют: «...свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории”.Свидетельства нет? Тогда будьте любезны подождать. Сперва в школу обязаны принять тех, у кого оно есть. А уж потом всех остальных.Неотложная помощь будет оказана в надлежащему объеме. Но когда речь зайдет о помощи, оказываемой в поликлинике или о вызове врача на дом, жителю Хабаровска открыть с ноги двери в кабинет терапевта из Наро-Фоминска или Питера или дождаться в своей постели врача, без регистрации будет не так-то просто.Работает принцип закрепленности за поликлиникой. Закрепиться без наличия постоянной или временной регистрации в нужной поликлинике получается не всегда. И это, безусловно, правовой казус. Действующий Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи” не предусматривает необходимость наличия вообще какой бы то ни было регистрации. Ни временной, ни постоянной.В случае возникших трудностей стоит сослаться на приказ Минздрава № 1342н от 21.12.2012 года, разбивая шаблоны «прописочно-регистрационной системы”, которая за26 лет после отмены института прописки никак не может изжить себя и не подчиняется своим собственным законам.Кадровик не хочет принимать на работу без постоянной или временной регистрации в регионе, где вами найдена вожделенная вакансия? Дескать, «возьмем вас сейчас на работу, а потом — ищи-свищи!”?Требование крайне надуманное даже с точки зрения элементарной логики. Львиная доля населения страны не проживает по адресу регистрации. Если вы — гражданин РФ и столкнулись с требованием предоставить регистрацию для трудоустройства в столице или любом из городов российских регионов, знайте: оно незаконно!Как бороться? Записываем беседу с кадровиком на диктофон и обращаемся с исковым требованием в суд. После такого демарша вас возьмут на работу вряд ли (скандалистов и грамотных «качателей прав”, как известно, очень не любят).Если вы хотите переоформить документы, утерянные либо пришедшие в негодность, запросто это можно сделать только по адресу регистрации. Получать внутренний паспорт не в регионе «прописки” значительно дольше и сложнее, чем дома, где все сделают за 10 дней. На это уйдет, как минимум, месяц. А если приспичило «получить не по прописке загран”, приготовьтесь ждать по меньшей мере до 4-х месяцев.Дебетовую карту вы можете открыть где угодно. В большинстве случаев, если вы имеете постоянное место работы, не составит труда заказать и кредитку. Но все же далеко не каждый банк согласится вам выдать кредит без регистрации в регионе получения займа.В общем, как вы уже понимаете, жить и работать в России без «прописки” можно, но чтобы эта самая жизнь была полноценной и комфортной, регистрация по месту жительства (хотя бы временная) все же не помешает. Ничего также не поможет лучше, чем знание законов, своих прав и, конечно же, обязанностей гражданина Российской Федерации. Политика - Сегодня, 00:03 52

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