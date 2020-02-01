Луганские синоптики предсказали погоду на первую половину рабочей недели
Температура воздуха в регионе 17 февраля будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, осадков не ожидается.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21.00 16 февраля до 21.00 17 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 — плюс 4 градуса», — прогнозируют синоптики.
В Центре гидрометеорологии уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем — от 2 до 4 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 1-3 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.
По предварительному прогнозу, 18 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью минус 4 — плюс 1 градус, днем 1-6 градусов тепла.
19 февраля — переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов выше нуля. Погода в Луганске - 16 февраля 2020 56
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21.00 16 февраля до 21.00 17 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 — плюс 4 градуса», — прогнозируют синоптики.
В Центре гидрометеорологии уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем — от 2 до 4 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 1-3 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.
По предварительному прогнозу, 18 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью минус 4 — плюс 1 градус, днем 1-6 градусов тепла.
19 февраля — переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов выше нуля. Погода в Луганске - 16 февраля 2020 56
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