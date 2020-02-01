Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 17.02.2020
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
За прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 32,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7555 человек и 880 транспортных средств;
«Марьинка» — 6405 человек и 875 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6550 человек и 1340 транспортных средств;
«Гнутово» — 2750 человек и 645 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9335 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/30; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 30/20; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Марьинка» гражданин Украины попытался путем подкупа беспрепятственно пересечь линию разграничения. Личность и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 09:52 109
За прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 32,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7555 человек и 880 транспортных средств;
«Марьинка» — 6405 человек и 875 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6550 человек и 1340 транспортных средств;
«Гнутово» — 2750 человек и 645 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9335 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/30; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 30/20; «Гнутово» — 20/10.
Вчера в КПВВ «Марьинка» гражданин Украины попытался путем подкупа беспрепятственно пересечь линию разграничения. Личность и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 09:52 109
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