Почти месяц Луганск недополучает 20% воды из-за аварии на водоводе
С 23 января поставки воды в Луганск сокращены на 20% из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Еще 23 января 2020 года, в связи с проведением ремонтных работ на Петровском водоводе Д 900 мм была сокращена подача воды потребителям г. Луганск — на 20%.
До сих пор ремонтные работы не закончены, а аварийная ситуация не ликвидирована.
Из-за аварийной ситуации водоснабжение н.п. Славяносербского района Веселая Гора, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка осуществляется из городских источников, — отметили в пресс-службе Удобный город - Сегодня, 09:32 84
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Еще 23 января 2020 года, в связи с проведением ремонтных работ на Петровском водоводе Д 900 мм была сокращена подача воды потребителям г. Луганск — на 20%.
До сих пор ремонтные работы не закончены, а аварийная ситуация не ликвидирована.
Из-за аварийной ситуации водоснабжение н.п. Славяносербского района Веселая Гора, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка осуществляется из городских источников, — отметили в пресс-службе Удобный город - Сегодня, 09:32 84
Метки: {keywords}