Мюнхен: В«соросятникВ» наносит ответный удар

Мало кто может сказать, что на самом деле произошло в Мюнхене, на их конференции по безопасности. Точнее, говорят об этом все, однако «не только лишь все, не каждый может это делать». В смысле — понимать суть события. Слегка переделанные слова гениального киевского оратора Виталия Кличко как нельзя лучше передают основную парадигму происходящего. Понимаю, что Виталик вряд ли понимает значение слова «парадигма», поэтому буду проще.Начну с того, что Андрей Богдан окончательно забил на работу, плотно подсел на план и докурился до увольнения с должности главы Офиса президента. Почему это имеет значение? Потому что отставка Богдана давно назрела и даже перезрела. Еще личный адвокат Трампа Руди Джулиани в специальном послании, переданном президенту Зеленскому через его помощника Андрея Ермака, писал примерно следующее: «Дорогой Вова, пойми, тебя окружают подонки и враги США в лице Коломойского и его приспешника Богдана, поэтому найди в себе силы и пошли товарищей по узкой извилистой тропе… Не скучай, будет весело… Всегда твой Руди». После того, как демократы в США захлебнулись собственным импичментом, в колонии началось шевеление. Богдана Зеленский уволил и поставил на его место «главного международного переговорщика» Андрея Ермака. О чем это говорит? Да ни о чем. Просто на место человека Коломойского пришла очередная «политическая особь» из ниоткуда. Ларьки-сигареты-разрешения на снос малых архитектурных форм — засранный социальный лифт — команда Зеленского — главный переговорщик президента. Это, если коротко, основные этапы большого пути Ермака в не менее большую геополитику. Однако новый глава Офиса считает себя просто гребаным Дизраэли. Гением уровня покойного ныне Бжезинского. Знаете, как надо воспринимать его назначение? Только давайте договоримся, что вы не станете сразу ржать. «Это сигнал Кремлю о перемене вектора во внешней политике».В роли вектора выступает, естественно, сам Ермак, который благодаря новой должности получает «статус главного действующего лица в переговорах с Кремлем». Не считая Зеленского. Но его можно и не считать. Что напишут, то и скажет. Примерно двое суток свеженазначенный Андрей Ермак ждал реакции Москвы. Она (реакция) должна быть следующей: Владислава Суркова показательно увольняют, а новый заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак лично звонит Ермаку и поздравляет со вступлением в должность. В действительности все произошло с точностью до наоборот. Никто не позвонил, и указ об увольнении Суркова так и не был официально опубликован. Как бы подразумевавшаяся «перезагрузка» отношений с Кремлем по линии «Андрей Ермак — Дмитрий Козак» не произошла. Что делать?В офисе Зеленского закипела работа. Ермак собрал креативно обкуренных спичрайтеров-сценаристов «95-го Квартала» и поставил перед ними задачу: написать для Вовы блестящую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Надо было переплюнуть, причем далеко, выступление на этой же конференции Владимира Путина в 2007 году. Чтобы спич получился «агонь»! Чтобы все ахали от восторга и спрашивали: а кто этот умный е…ан, который написал столь историческую речугу? А Ермак такой скромно ковыряет ногой ковролин холла и типа делает вид, что он просто прекрасно выполняет свою нелегкую, но очень ответственную работу. Триумф, шквал аплодисментов, заголовки во всех мировых СМИ: «Новый офис-менеджер единственного в мире президента, играющего членом на пианино, задает новые стандарты мировой геополитики!»Но тут активизировался местный «соросятник». В предыдущем материале я слегка прошелся по списку будущих украинских жертв Дональда Трампа. Должен же кто-то ответить за нервы старика Дональда, которые были испорчены импичментом. Номером первым в списке значился глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. И действительно, кресло под Артемом зашаталось с такой силой, что главу НАБУ стало тошнить. Он стал бегать по различным мероприятиям с отчетом о блестяще проделанной работе. Не помогло. Тогда «соросята» по совету своих старших товарищей из Atlantic Council и демократов США нанесли информационный удар. Типа Андрей Ермак организовал 7–8 января тайный визит Зеленского в Оман, где украинского президента завербовал секретарь Совета безопасности РФ Николай Платонович Патрушев. Для бывшего директора ФСБ вербануть экс-клоуна было делом пяти минут. И он сразу улетел в Москву вместе с Зеленским, который в полете придумал себе оперативный псевдоним «Голубой». Чтобы никто не понял, кто на самом деле под ним скрывается.На полном серьезе весь этот бред в эфире Первого национального канала несли журналисты программы «Схемы», которая производится радиостанцией «Свобода». У «соросят» на первом канале Украины все схвачено. Директор «общественного телевидения» Зураб Аласания, ранее работавший с министром МВД Аваковым, так «талантливо» начал воровать гранты правительства США, что спалился, попал на крючок и все требования стратегических партнеров исполняет на счет «раз». Выход программы «Схемы» финансирует USAID. Деньги творчески пилятся между руководителями Радио «Свобода» и Аласанией. Однако кое-что остается, поскольку «расследования» продолжают выходить. Сюжет с Оманом — это «черная метка» от «соросят» Зеленскому и Ермаку. Типа мы не сдадимся без боя, Штаты нас поддерживают. И действительно, в Украину зачастили сенаторы-демократы и прочие «друзья Украины». Они хвалили Сытника, успокаивали впавших в истерику «соросят» («Америка вас не бросит!») и тонко намекали Зеленскому на невероятно толстые обстоятельства. Глава Офиса президента вместе со своим шефом ожидаемо обделались.«Исторический спич Зеленского» пришлось спешно переписывать. Концепция поменялась, новые «треки» Ермака пришлось спускать в унитаз. А что хоть планировалось? Всего лишь позитивное упоминание о плане урегулирования «украинско-российского конфликта», так называемых «двенадцати шагах к установлению мира». Этот документ был подготовлен группой европейских, российских и украинских экспертов. В частности, в работе над ним принимал участие организатор Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, директор Совета по международным отношениям России Адрей Кортунов. В первый же день работы конференции текст плана «12 шагов» появился на сайте Мюнхенского форума. Моментально началась истерика, инспирированная демократами США и «соросятами». Первым забился в падучей экс-премьер Арсений Яценюк, о существовании которого все уже и забыли. А тут нате вам… Живой оказался. В Мюнхен приехал. Затем «нарисовался» экс-президент Петр Порошенко. У него хобби такое: скрываться от допросов в Государственном бюро расследований под видом участника важных международных форумов. Очень удачно подвернулась конференция в Баварии. На ней Петр Алексеевич устроил настоящий фурор. Катался по полу, требуя удаления с сайта плана «12 шагов». Обещал наложить на себя руки, но не наложил. Текст доклада на 15 часов убрали из общего доступа. А потом он опять появился. Но уже после выступления Зеленского. Сам спич украинского президента был полным провалом. Ничего нового и обнадеживающего. Смесь из банальных реприз, неудачных шуток и странных откровений. К примеру, все тело Зеленского, как оказалось, принадлежит «украинскому народу». В том числе мозг и глаза. Кому принадлежит орган, которым Владимир играет на рояле, — непонятно. Но главный акцент в выступлении был сделан в точности по совету «соросят»: «план «12 шагов» — внешняя попытка вмешательства во внутренние дела Украины». Этот «месседж» моментально поддержали представители «широкой демократической общественности США». В частности, появилось заявление, подписанное четырьмя бывшими американскими послами в Украине (Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович). В документе подчеркивается, что «разрешение конфликта описывается в дружественных Кремлю терминах». Понятное дело, этого делать ни в коем случае нельзя. На самом деле «12 шагов» отражают новую европейскую реальность, сложившуюся касательно Украины: санкции в отношении России бессмысленны, продолжение войны в интересах США, сегодняшняя позиция Киева — это тупик.У Зеленского был шанс в Мюнхене сдвинуть дело с мертвой точки. Но он обделался. Как и его «главный международный переговорщик». Рассказы о проведении местных выборов 25 октября «на всей территории Украины, включая Крым» — это всего лишь фантазии украинского президента. Даже очень компромиссный подход к началу реального процесса прекращения войны, изложенный в «12 шагах», был встречен «соросятами» и «порохоботами» с традиционной истерикой. Особенно их напряг пункт, где говорится о начале диалога по поводу «национальной идентичности» с участием всех соседей Украины. Какой диалог? Одна мова (язык), одна вера (Епифаний), одна нация (украинцы). Весьма показательно в этом контексте повторение Зеленским старого тезиса Порошенко о «сильнейшей армии континента».Украинский «соросятник» в очередной раз продемонстрировал, что он не собирается сдаваться после провала импичмента Дональда Трампа. Зеленского опять загнали как кролика за «красные линии», очерченные местными грантососами. Андрей Ермак планировал, что в Мюнхене он дебютирует в роли вершителя вопросов войны и мира. Только-только назначили на должность главы Офиса президента — и сразу же «качественный прорыв». Ага. Как же. По итогу Зеленский бегал в Мюнхене от Порошенко, который за ним гонялся и орал «Пустите меня к предателю!» Сплошной сюрреализм с элементами порнофильма. Не хватает только немецкого сантехника.Александр Зубченко