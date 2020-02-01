Зеленский не имеет ни стратегии, ни тактики по решению конфликта в Донбассе – активистка

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет ни стратегии, ни тактики по решению конфликта в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявила депутат Молодежного парламента ЛНР Елена Тишкина.

"На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступил в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии. И всем стало понятно, что нет у него ни стратегии, ни тактики по разрешению конфликта в Донбассе", - сказала она.

Молодежный депутат отметила, что в настоящее время стратегической целью Украины является даже не мир в Донбассе, а сохранение страны как целостного государства.

"Предложение президента Украины по совместному патрулированию границы в Донбассе призвано отвлечь внимание сторон от выполнения Минских соглашений. Даже если представители смешанного контингента появятся на границах, то после Зеленский предложит ввести их на всю территорию ДНР и ЛНР. Украинский лидер при этом отчетливо понимает, что ни одного солдата ВСУ на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик не пустят", - сказала Тишкина.

"Зеленский и его советники разного уровня уже наговорили такого, что поставили под сомнение намеченную на апрель текущего года "нормандскую встречу" в Берлине. Без политических и экономических санкций в отношении Киева со стороны Запада прогресса не будет. "Домашнее задание" не выполняется", - продолжила депутат Молодежного парламента ЛНР.

Она подчеркнула, что главным препятствием выполнения Минских соглашений является продолжение обстрелов, а также полное отсутствие у Зеленского политической воли и желания идти на прямой диалог с ЛНР и ДНР.

17 февраля — Луганск