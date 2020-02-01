"Почта ЛНР" 18 февраля введет в обращение марки к годовщине освобождения Дебальцево (ФОТО)

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 18 февраля введет в обращение блоки художественных почтовых марок, посвященных пятой годовщине освобождения Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия."18 февраля 2020 года ГУП "Почта ЛНР" вводятся в обращение и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блоки художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович" и "Пятая годовщина окончания Чернухино-Дебальцевской операции", - говорится в сообщении.Блок художественных почтовых марок "Пятая годовщина окончания Чернухино-Дебальцевской операции" форматом 83 мм х 62 мм выпущен тиражом 900 экземпляров (в одном блоке одна марка), номинальная цена – 100 руб.На почтовом блоке отображены стилизованные фотографии фрагментов боя Чернухино-Дебальцевской операции, изображение медали "5 лет Чернухино-Дебальцево 2015-2020 годы", марка "Чернухино-Дебальцевская операция", год выпуска, тираж.На почтовой марке - фрагмент карты боевых действий Чернухино-Дебальцевской операции, год выпуска, номинальная стоимость.Блок художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович" форматом 87 мм х 57 мм выпущен тиражом 900 экземпляров (в одном блоке одна марка), номинальная цена – 70 руб.На почтовом блоке отображены фрагмент фотографии мемориального комплекса воинской доблести "Воинам, погибшим в боях за Донбасс" Перевальского района на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, марка "Ширко Геннадий Семенович", год выпуска, тираж.На почтовой марке - портрет Ширко на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, изображения ордена "За отвагу", медали "За освобождение Перевальщины" и двух гвоздик, годы жизни, год выпуска, номинальная стоимость марки.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.17 февраля — Луганск