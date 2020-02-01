"Почта ЛНР" 18 февраля введет в обращение марки к годовщине освобождения Дебальцево (ФОТО)
Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 18 февраля введет в обращение блоки художественных почтовых марок, посвященных пятой годовщине освобождения Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"18 февраля 2020 года ГУП "Почта ЛНР" вводятся в обращение и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блоки художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович" и "Пятая годовщина окончания Чернухино-Дебальцевской операции", - говорится в сообщении.
Блок художественных почтовых марок "Пятая годовщина окончания Чернухино-Дебальцевской операции" форматом 83 мм х 62 мм выпущен тиражом 900 экземпляров (в одном блоке одна марка), номинальная цена – 100 руб.
На почтовом блоке отображены стилизованные фотографии фрагментов боя Чернухино-Дебальцевской операции, изображение медали "5 лет Чернухино-Дебальцево 2015-2020 годы", марка "Чернухино-Дебальцевская операция", год выпуска, тираж.
На почтовой марке - фрагмент карты боевых действий Чернухино-Дебальцевской операции, год выпуска, номинальная стоимость.
Блок художественных почтовых марок "Герой ополчения Перевальского района Ширко Геннадий Семенович" форматом 87 мм х 57 мм выпущен тиражом 900 экземпляров (в одном блоке одна марка), номинальная цена – 70 руб.
На почтовом блоке отображены фрагмент фотографии мемориального комплекса воинской доблести "Воинам, погибшим в боях за Донбасс" Перевальского района на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, марка "Ширко Геннадий Семенович", год выпуска, тираж.
На почтовой марке - портрет Ширко на фоне стилизованной карты Чернухино-Дебальцевской операции, изображения ордена "За отвагу", медали "За освобождение Перевальщины" и двух гвоздик, годы жизни, год выпуска, номинальная стоимость марки.
Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.
Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.
17 февраля — Луганск
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