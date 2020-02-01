В Крыму задержали боевика Ислямова

Сотрудники ФСБ задержали в Черноморском районе Крыма участника украинского националистического батальона. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях противоречащих интересам Российской Федерации (ч.2 ст. 208 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Установлено, что подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им.Н. Челебиджихана». Впоследствии мужчина вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Организатором националистического «крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» является Ленур Ислямов. В 2014 году он занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Ислямов является одним из организаторов блокад Крыма. В России в отношении Ислямова расследуется уголовное дело.В январе прошлого года ФСБ задержала личного охранника Ислямова. Перед задержанием охранника у бойцов нацбатальона были проведены обыски, однако их личности ФСБ не раскрыла.