"ЭЛУА" за неделю использовало 1900 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") в связи с ухудшением погодных условий за минувшую неделю использовали для обработки дорог Луганска более 1900 тонн противогололедной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"Посыпали 118 улиц песчано-соляной смесью, это 1900 тонн", – отметил он.

"Почистили механически 72 улицы города, вывезли 1400 кубометров снега", – проинформировал Бабенко.

Начальник предприятия добавил, что, кроме того, коммунальщики в течение недели обрабатывали противогололедными материалами тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные ступени и пешеходные мосты Луганска.

"В работах задействованы 33 единицы техники", – уточнил он.

17 февраля — Луганск