ЛНР ждет от Украины прекращения обстрелов территории Республики – Кобцева

ЛНР ждет от Украины прекращения обстрелов территории Республики и соблюдения "режима тишины". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."Самое главное, чего мы ждем от Украины, – это прекращения обстрелов нашей территории. Конечно, для нас очень важно, чтобы украинская сторона наконец-то начала подтверждать людей, которых мы разыскиваем, хотя бы констатировать факт, что эти люди находятся на территории Украины", - сказала она.Кобцева отметила, что ЛНР также готова к конструктивному диалогу по открытию новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья, но со стороны Украины в этом вопросе "должно быть не будораженние словами воздуха, а реальные шаги"."Мы надеемся, что в вопросе (поиска) без вести пропавших лиц от обсуждения и обмена информацией мы перейдем к практическим действиям. Пусть это будут небольшие шаги, но хотелось бы на это рассчитывать", - добавила представитель ЛНР.Ранее сегодня она сообщала, что гумподгруппа не определила дату очередного этапа обмена удерживаемыми лицами.Кобцева также сообщала, что участники гуманитарной подгруппы Контактной группы на состоявшемся 29 января 2020 года заседании в Минске договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а 12 февраля участники гумподгруппы в Минске обсудили юридические аспекты вопроса поиска без вести пропавших лиц.Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.Договоренность об обмене до нового года удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" была достигнута по итогам прошедшего в Париже 9-10 декабря 2019 года саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь соглашения о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах. Договоренность о проведении обмена была достигнута лишь в ходе состоявшейся 23 декабря видеоконференции.Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Кобцева также заявляла, что предложение Киева открывать пункты пропуска без гарантий безопасности абсурдно.В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста.Киев открыл пешее движение по восстановленному пролету 20 ноября 2019 года. При этом ширина установленного украинской стороной нового пролета моста составила менее трех метров, что противоречит достигнутым на Минских переговорах договоренностям, так как в случае необходимости конструкция не позволит обеспечить условия для работы экипажей скорой помощи. Необходимость проезда санитарных автомобилей обусловлена большим количеством случаев ухудшения самочувствия людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях; в районе пункта пропуска регулярно фиксируются летальные исходы.Соглашение о начале ремонта Станичного моста стало возможным после завершения в конце июня разведения сил у Станицы Луганской, которое более 80 раз срывалось Киевом. Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось на всех трех участках.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".17 февраля — Луганск