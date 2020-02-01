Заявления Зеленского ставят под сомнение процесс обмена удерживаемыми лицами – Кобцева

Заявления президента Украины Владимира Зеленского ставят под сомнение возможность реализации процесса обмена удерживаемыми лицами. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.Ранее в ходе состоявшейся в Мюнхене конференции по вопросам безопасности Зеленский заявил, что представители Украины "практически договорились" о проведении нового обмена удерживаемыми лицами, уточнив, что Республики Донбасса якобы готовы передать украинской стороне 200 человек."Цифры, которые он заявляет на Мюнхенской конференции, они не соответствуют действительности. Сначала это заявляется в районе 200 человек, потом это говорится в районе 240 человек" – отметила Кобцева."Просто такие заявления первого лица государства ставят под сомнения вообще возможность реализации данного вопроса (обмена удерживаемыми лицами). Потому что информация, заявленная первым руководителем государства, не соответствует действительности", - подчеркнула представитель ЛНР.Она призвала президента Украины ознакомиться с реальными списками на обмен, которые представители Украины обсуждают с представителями ЛНР и ДНР.Ранее Кобцева сообщала, что участники гуманитарной подгруппы Контактной группы на состоявшемся 29 января 2020 года заседании в Минске договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а 12 февраля участники гумподгруппы в Минске обсудили юридические аспекты вопроса поиска без вести пропавших лиц.Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.Договоренность об обмене до нового года удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" была достигнута по итогам прошедшего в Париже 9-10 декабря 2019 года саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь соглашения о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах. Договоренность о проведении обмена была достигнута лишь в ходе состоявшейся 23 декабря видеоконференции.Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.17 февраля — Луганск