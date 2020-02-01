ОТГ "Север" вербует в ВСУ желающих продолжить службу в зоне "ООС" – Народная милиция

Представители штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" вербуют в одной из бригад ВСУ желающих продолжить службу в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Наряду с проблемами морально-психологического состояния военнослужащих оккупационных сил в соединениях и воинских частях отмечается низкий уровень укомплектованности личным составом, в особенности прибывающих в зону карательной операции", - отметил он.

"По информации нашей разведки, в подразделениях 72-й бригады, которая в ближайшее время должна покинуть зону "ООС", работают вербовочные группы из штаба ОТГ "Север". Группам поставлена задача набрать не менее 200 боевиков, желающих продолжить свою службу в зоне карательной операции. Примечательно, что из 200 кандидатов 20 должны быть командирами взводов и рот", - сообщил Филипоненко.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что подразделения бригад ВСУ, несущих службу в зоне проведения так называемой "ООС", укомплектованы личным составом только на 50% от штатной численности.

Он также заявлял, что Украина снизила возраст призыва с 20 на 18 лет из-за низкой укомплектованности ВСУ личным составом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

17 февраля — Луганск